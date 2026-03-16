Nolasco (Vox) dice que "los resultados de Castilla y León certifican que la ola del sentido común es ya imparable"

Archivo - El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este lunes que "los resultados de Castilla y León certifican que la ola del sentido común es ya imparable".

Con el 98,4 por ciento de los votos escrutados, el PP de Alfonso Fernández Mañueco ha ganado las elecciones las elecciones autonómicas de Castilla y León este domingo, 15 de marzo, al lograr 33 escaños, dos más que hace cuatro años, mientras que el PSOE también mejora al subir de 28 a 30 procuradores, y Vox gana un representante más, hasta los 14.

Asimismo, UPL mantiene los tres procuradores que consiguió en 2022, al igual que tambien repite resultados Por Ávila, que conserva su escaño, mientas que Soria ¡YA! se deja dos representantes por el camino y se queda con un solo diputado en las Cortes de Castilla y León.

"Vox ha superado su techo de porcentaje de voto en unas elecciones", ha dicho Nolasco, añadiendo: "Estamos ante el mejor resultado electoral de Vox en toda la historia y no vamos a defraudar a nuestros votantes".

"Haremos valer nuestra fuerza para aplicar nuestras políticas en Castilla y León, Aragón, Extremadura y en toda España", ha avisado Nolasco, considerando que "mientras el bipartidismo piensa en los sillones y en los puestos, Vox se preocupa de aplicar las políticas de sentido común que benefician a todos los españoles".