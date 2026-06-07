Irán promete que dará esta noche una respuesta "contundente" al ataque de Israel contra el sur de Beirut

Imagen de un atardecer en el sur de Beirut - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, ha prometido que Irán dará esta noche una respuesta "contundente y dolorosa" al ataque que el Ejército israelí ha lanzado esta tarde contra el sur de Beirut, en violación de los términos del alto el fuego renovado esta semana.

Israel, que se había comprometido con el Gobierno libanés a dejar tranquilo el bastión de Hezbolá en el sur de la capital, ha terminado disparando misiles contra presuntos cuarteles de las milicias chiíes en el área de Dahiye, tras denunciar que habían atacado esta mañana territorio israelí. De momento, la agencia oficial de noticias libanesa NNA informa de al menos dos muertos y once heridos.

Irán, gran valedor de Hezbolá, ha condicionado la firma de cualquier acuerdo de paz con Estados Unidos al cese de hostilidades en Líbano. Israel, por su parte, ha protagonizado en las últimas semanas una expansión de su invasión del sur de Líbano o, como la llama el Ejército israelí, una consolidación de su zona de seguridad respecto al norte del país.

"A estos perros rabiosos hay que disciplinarlos y ponerlos en su lugar", ha declarado Rezaei entre informaciones publicadas en medios iraníes de que el Consejo Supremo de Seguridad de Irán ha mantenido una reunión de emergencia para discutir el bombardeo israelí.

Ahora, Rezaei ha asegurado en redes sociales que su país dará "una respuesta contundente y dolorosa al ataque del régimen sionista contra Dahiye" en las próximas horas. "Mirad esta noche el cielo de los territorios ocupados", ha avisado en referencia a Palestina.