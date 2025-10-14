Nolasco (Vox) invita a Azcón a "subirse al tractor de la lucha contra el Pacto Verde" de la UE

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, al mando de un tractor en un campo de cultivo de Alfambra. - VOX.

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha invitado este martes al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, a "subirse al tractor de la lucha contra el Pacto Verde" de la UE.

Nolasco ha calificado de "profundamente decepcionante e ineficaz" la reunión mantenida esta mañana en Bruselas por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen. "Únicamente se ha traducido en una foto del presidente de Aragón, sin ningún compromiso que beneficie a los agricultores aragoneses", ha argumentado.

Nolasco ha criticado que "lo que Azcón no dice es que el recorte de la PAC de más del 20% en el periodo 2028-2034 es por culpa del Partido Popular", dado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el comisario Hansen "pertenecen al Partido Popular".

Ha analizado que "Azcón tan sólo es un mero peón sin ninguna influencia dentro de este entramado de la coalición del PP y PSOE en Bruselas que asfixia al campo". "Azcón podría ordenarle a su eurodiputado Giménez Larraz que vote en contra del recorte de la PAC, pero no lo hace, porque el PP de Aragón también se encuentra sometido a la Agenda 2030", ha argumentado.

En consecuencia, Nolasco le ha reclamado al presidente de Aragón que "se suba al tractor de la lucha contra el Pacto Verde y se rebele contra su propio partido". "Le invitamos a luchar juntos para acabar con la Agenda 2030 y limpiar los cauces de los ríos, porque es una cuestión de supervivencia de los más de 55.000 aragoneses que viven del campo", ha concluido.