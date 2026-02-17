Nueve investigados tras hallar la Guardia Civil caballos muertos y descuidados en varias fincas

1060702.1.260.149.20260217092524 Caballo muerto. - GUARDIA CIVIL.

ZARAGOZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a nueve personas tras localizar, en varias fincas de Sádaba y Castiliscar (Zaragoza) varios caballos muertos y más de 60 ejemplares descuidados, ha informado la Comandancia de Zaragoza este martes en una nota de prensa.

Los investigados son presuntos autores de los delitos de abandono animal, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal, han indicado las mismas fuentes.

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes averiguaron que en las fincas había ejemplares muertos y más de 60 que carecían de alimento, agua y cuidados.

Durante la investigación se realizaron cinco inspecciones donde se localizaron cuatro yeguas fallecidas y un total de 67 equinos en pésimas condiciones.

Entre los investigados se encuentra el responsable de las instalaciones, trabajadores y propietarios de varios caballos. Los animales han sido trasladados a unas instalaciones adecuadas para ser atendidos debidamente.