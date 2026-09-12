El nuevo centro 'San José de Calasanz' de Fraga (Huesca) abre sus puertas para impartir Formación Profesional

Taller de Formación Profesional del nuevo centro 'San José de Calasanz'. - AYUNTAMIENTO DE FRAGA.

HUESCA 12 Sep. (EUROPA PRESS) - Multitud de vecinos de Fraga (Huesca) han participado este sábado en la jornada de puertas abiertas del antiguo edificio del centro educativo 'San José de Calasanz' tras su rehabilitación.

El inmueble, que permanecía en desuso desde hace dos décadas, reabre sus puertas completamente transformado para albergar la oferta de Formación Profesional que se imparte en el municipio, impulsando así el futuro educativo y laboral de los jóvenes de la ciudad y la comarca.

Durante la mañana, los asistentes han tenido la oportunidad de recorrer los espacios rehabilitados y conocer de primera mano las aulas y equipamientos adaptados a las necesidades formativas actuales. La intervención ha permitido adaptar la antigua estructura a estándares de accesibilidad y eficiencia energética, dotando al municipio de un equipamiento educativo moderno.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha valorado la jornada como una cita de gran trascendencia para el municipio: "La reapertura de este espacio representa un hito fundamental para Fraga, ya que recuperamos un edificio histórico que llevaba casi 20 años sin uso para ponerlo al servicio de la educación, el talento y el desarrollo profesional de nuestros jóvenes y del tejido empresarial fragatino".

Con la puesta en marcha del centro, el Ayuntamiento consolida su apuesta por ampliar la oferta educativa local, potenciar la Formación Profesional en la zona y realzar el patrimonio municipal al servicio de los ciudadanos.