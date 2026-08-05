"El nuevo proyecto de realidad virtual consolida e Valderrobres como destino cultural de referencia", dice Vaquero

VALDERROBRES (TERUEL), 5 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha considerado este miércoles que el nuevo proyecto de realidad virtual puesto en marcha en Valderrobres contribuirá a que el municipio "se siga consolidando como uno de los grandes destinos culturales de referencia en Aragón".

Así lo ha afirmado con motivo de la puesta en marcha del proyecto de inmersión en realidad virtual 'Regreso al pasado. Un viaje por el Valderrobres de 1590', que se ha desarrollado gracias a una ayuda de 184.362,86 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2023, concedida a la Fundación Valderrobres Patrimonial Asunción Tomás Foz.

En esta experiencia inmersiva de unos diez minutos, cada participante porta unas gafas de realidad 360 y se sienta en un sillón rotatorio para adentrarse en un viaje por el Valderrobres del siglo XVI. El viaje comienza en la actualidad y, a continuación, lleva a 1590 para ver el municipio desde el aire y aterrizar en una de las puertas de la muralla, para recorrer después las calles del pueblo.

La visualización es en 3D y quienes la experimentan pueden girarse en todos los sentidos para contemplar cómo era Valderrobres en el siglo XVI y disfrutar de escenas sorprendentes, como el Ayuntamiento a medio construirse, dado que los trabajos en el consistorio finalizaron en 1599.

Con esta nueva experiencia, que se suma a la cámara oscura inaugurada el pasado año, la Fundación Valderrobres Patrimonial Asunción Tomás Foz sigue potenciando el atractivo turístico del municipio y recuperando su patrimonio para darlo a conocer de forma didáctica y atractiva para todos los públicos.

MANTENER VIVA LA HISTORIA

La vicepresidenta ha felicitado a la Fundación por una labor que permite "mantener viva una historia colectiva y encontrar nuevas fórmulas de compartirla con las generaciones presentes y futuras", en este caso con una iniciativa que une tres elementos esenciales: el patrimonio, la cultura y la innovación.

Gracias a la realidad virtual "viajamos al Valderrobres del siglo XVI para recorrer sus calles, contemplar sus murallas y observar cómo era la vida cotidiana de sus habitantes", una propuesta que combina el rigor histórico y la tecnología para ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia emocionante y accesible.

Vaquero ha recordado que Valderrobres es uno de los grandes referentes turísticos y culturales de Aragón por su extraordinario patrimonio e historia, que demuestran que son "una oportunidad para el desarrollo, para generar actividad económica en los municipios, para atraer visitantes y fijar población en el territorio".

Esta nueva experiencia inmersiva ayuda a conocer y comprender la historia de Valderrobres, pero también "amplia los motivos para visitarlo y regresar", ha apuntado.

Mar Vaquero ha subrayado que el proyecto se ha desarrollado gracias a la ayuda del Fondo de Inversiones de Teruel, "que ha sido y sigue siendo una herramienta estratégica para el desarrollo de la provincia y de proyectos innovadores que generan nuevas oportunidades" para localidades como Valderrobres.

"Debemos seguir promoviendo aquello que nos hace únicos: nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra historia y nuestros paisajes", ha defendido la vicepresidenta, para asegurar que estas iniciativas demuestran que cuando el patrimonio se cuida, se protege y se comparte "es una de las mejores inversiones que podemos hacer para el futuro de nuestra comunidad", ha finalizado diciendo.

SORPRENDENTE

El alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, ha subrayado que este nuevo proyecto de realidad virtual inmersiva supone "un atractivo turístico de primer nivel" que no solo permitirá a los visitantes conocer cómo era el municipio en 1590, sino que también ofrecerá a los propios vecinos la oportunidad de redescubrir su historia y su identidad.

Ha considerado que la recreación del Valderrobres del siglo XVI es "sorprendente, emocionante y muy diferente a cualquier experiencia cultural previa", al combinar tecnología avanzada con patrimonio local.

Tras probar personalmente las gafas, ha asegurado que la propuesta "impresiona y engancha", y que contribuirá a seguir ampliando una oferta turística que el municipio lleva años consolidando. También ha puesto en valor el trabajo conjunto con la Fundación Valderrobres Patrimonial y la empresa Ábaco Digital para recrear con rigor histórico aquel año 1590, convencido de que esta iniciativa será "un éxito rotundo" entre quienes visiten el castillo y el conjunto monumental.

Por último, el director de la Fundación Valderrobres Patrimonial, Manuel Siurana, ha incidido en que el nuevo proyecto de realidad virtual inmersiva supone "un auténtico viaje en el tiempo" que complementa y enriquece la oferta cultural del Castillo.

Esta iniciativa, desarrollada junto a la empresa tecnológica zaragozana Ábaco Digital y financiada con fondos FITE, "recupera de forma virtual un patrimonio imposible de reconstruir físicamente" y está teniendo una excelente acogida, con un 20% de los visitantes incorporando ya esta propuesta a su recorrido cultural. Doce personas pueden disfrutar a la vez de esta experiencia que se inspira en proyectos internacionales como 'Los últimos días de Pompeya', adaptada a la identidad histórica de Valderrobres.