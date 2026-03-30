Las obras de la residencia Luis Buñuel se licitarán tras la formación del nuevo Gobierno de Aragón

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en la sesión plenaria municipal. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha anunciado que las obras de acondicionamiento de la residencia de estudiantes 'Luis Buñuel' se licitarán una vez se forme el nuevo Gobierno de Aragón.

Así lo ha señalado durante el Pleno municipal celebrado este lunes, en respuesta a una propuesta de resolución presentada por el grupo municipal del Partido Socialista solicitando la reapertura de este centro.

Buj ha explicado que el proyecto, que cuenta con un presupuesto superior a los 3 millones de euros, no puede impulsarse mientras el Ejecutivo autonómico se encuentre en funciones. En este sentido, ha subrayado que la intervención permitirá disponer de nuevas plazas residenciales en un momento clave para la ciudad, ante la próxima implantación del grado de Medicina y, posteriormente, del de Ingeniería Aeroespacial, impulsados por el Gobierno de Aragón.

La alcaldesa ha recordado al grupo socialista que durante sus ocho años al frente del Gobierno de Aragón la residencia permaneció cerrada y ha defendido que el actual Ejecutivo presidido por Jorge Azcón inició de forma inmediata los trabajos en colaboración con el Ayuntamiento.

Según ha detallado, el proceso ha sido complejo desde el punto de vista administrativo, incluyendo estudios de detalle y segregación de fincas, si bien esta fase se encuentra ya prácticamente finalizada. Por estas razones, el grupo Popular ha votado en contra de la propuesta.

FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL

En la misma sesión plenaria, el equipo de gobierno ha considerado innecesaria la propuesta del grupo municipal de Teruel Existe de buscar una nueva ubicación para la Fundación Bodas de Isabel, al recordar el compromiso ya adquirido por el Ejecutivo autonómico de colaborar en la búsqueda de nuevos espacios para la entidad.

El equipo de gobierno considera que esta cuestión ya está encauzada dado el compromiso explícito adquirido por el presidente aragonés, Jorge Azcón, quien en un encuentro mantenido el pasado mes de enero con responsables de la Fundación trasladó su voluntad de colaborar activamente en la búsqueda de nuevos espacios adecuados para su actividad.

Como muestra de ello, la alcaldesa ha mostrado en la sesión plenaria los recortes de prensa que recogen el compromiso del ahora presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

La alcaldesa ha subrayado que esta moción sólo busca un titular fácil en los medios de comunicación y que Teruel Exista presuma de haber conseguido el propósito en el que ya trabaja el equipo de Gobierno una vez se realice, "un clásico de esta formación", según ha apuntado la alcaldesa quien ha insistido en que la propuesta presentada carece de sentido al duplicar un proceso que ya está en marcha y con un respaldado al más alto nivel autonómico. Los grupos de la oposición han votado a favor de la propuesta.

OTRAS PROPUESTAS

Por otro lado, los grupos del Partido Popular y Vox han respaldado la iniciativa de Teruel Existe para reforzar la seguridad y la protección acústica en el entorno ferroviario urbano. La propuesta contempla instar a ADIF a redactar y ejecutar un proyecto de mejora del cerramiento ferroviario e implantar medidas de seguridad a lo largo de todo el tramo urbano. El grupo socialista ha votado en contra.

En cambio, no ha prosperado la propuesta presentada por Vox para estudiar la construcción de una pasarela peatonal y ciclista en las inmediaciones de la rotonda del kilómetro 116 de la carretera N-234.

Todos los grupos han tachado la propuesta de ser "innecesaria y costosa".

El Pleno también ha dado luz verde a varios asuntos, entre ellos el proyecto de reparación del muro de la Cuesta de la Jardinera, la tramitación de pagos derivados del proyecto de conexión de agua de Tortajada, así como la declaración de especial interés de actuaciones en el CEIP Ensanche y en una vivienda tutelada gestionada por ATADI.

Asimismo, se ha aprobado definitivamente un estudio de detalle para la reordenación urbanística en el área del Segundo Ensanche de la ciudad.