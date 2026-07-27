La observación del eclipse en el paraje de Cardiel completa el aforo con 600 personas inscritas

Todos los asistentes recibirán de obsequio unas gafas solares homologadas para realizar la observación de forma segura. - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 27 (EUROPA PRESS)

La Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Fraga ha informado este lunes de que se ha completado el aforo disponible para la jornada de observación del eclipse solar y la lluvia de estrellas que se celebrará el próximo 12 de agosto en el paraje de Cardiel. La inscripción previa, que resultaba obligatoria para el acceso, ha quedado cerrada al alcanzarse el cupo máximo previsto.

Todos los asistentes recibirán de obsequio unas gafas solares homologadas para realizar la observación de forma segura.

La concejal de Turismo, Verónica Alins, ha resaltado la respuesta que han tenido "los vecinos y visitantes que se han inscrito con esta actividad que hemos organizado para vivir un fenómeno astronómico de este calibre". Tenemos la suerte de contar con un entorno natural único para disfrutar de este tipo de ocasiones, por lo que es imprescindible cuidar del entorno y seguir todas las pautas que marque la organización para que el desarrollo de la jornada con 600 personas sea correcto", ha dicho.

La apertura de accesos al recinto en Cardiel tendrá lugar a las 17.30 horas, fijándose las 19.00 horas como hora máxima para el acceso. A continuación del eclipse, la jornada continuará con la observación de la lluvia de estrellas mediante telescopios, acompañados por la explicación técnica de la Agrupación Astronómica de Huesca.

Con el objetivo de facilitar la logística y garantizar la seguridad de los participantes, la organización ha trasladado una serie de pautas prácticas para la jornada. En cuanto al transporte, se solicita a los asistentes que se agrupen en el mayor número de personas posible por vehículo para optimizar el transporte y los accesos; cada participante debe llevar su propia silla. Aquellos asistentes que dispongan de telescopio propio pueden llevarlo al recinto.

La cena será en formato de alforja, es decir, cada participante aporta sus propios alimentos. Se aconseja llevar protección solar, gorra, agua y repelente de mosquitos. Asimismo, se recuerda la estricta indicación de no mirar directamente al sol sin el uso de gafas homologadas.