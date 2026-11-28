Un paisaje de los Pirineos. - (CTP)

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), a través del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) abre un canal permanente de consulta ciudadana, a través de la Plataforma Participa Pirineos-PYRADAPT, para implicar al territorio de los Pirineos en la adaptación al cambio climático.

La medida se ha puesto en marcha tras el arranque de la mesa de seguimiento de la Estrategia Pirenaica de Cambio Climático (MESEPiCC).

A partir de ahora, cualquier persona interesada puede señalar qué efectos del cambio climático observa en su entorno, qué necesidades considera prioritarias y qué medidas propone para afrontarlas, además de valorar y contribuir a mejorar las iniciativas puestas en marcha a través de la Estrategia Pirenaica del Cambio Climático (EPiCC).

Las aportaciones, que pueden realizarse a través de la plataforma Participa Pirineos-PYRADAPT --'participacion.opcc- ctp.org/?locale=es'--, ayudarán a contrastar los indicadores de la EPiCC con la experiencia de las comunidades locales y a identificar qué actuaciones conviene reforzar. La ciudadanía puede compartir iniciativas complementarias, señalar necesidades y formular recomendaciones para mejorar la adaptación al cambio climático en los Pirineos.

La consulta se abre coincidiendo con la constitución de la MESEPiCC (Mesa de Seguimiento Participativo de la Estrategia Pirenaica de Cambio Climático). Esta mesa es el órgano que reúne a responsables públicos, especialistas, redes y agentes del territorio para evaluar los avances de la EPiCC, contrastar sus indicadores con la experiencia de quienes viven y trabajan en los Pirineos, y formular recomendaciones para orientar las futuras medidas de adaptación.

La sesión constitutiva contó con más 120 actores del territorio de múltiples perfiles. En ella intervino el director de la CTP, Javier Olite, que destacó la voluntad "de añadir más voces y aglutinar fuerzas a una estrategia, la EPiCC, llamada a influir en un futuro compartido: el del territorio pirenaico".

"Los siete territorios de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) compartimos una estrategia de adaptación y un plan de Acción hasta 2030, aplicada a través del proyecto estratégico LIFE- PYRNEES4CLIMA, y tenemos la responsabilidad de evaluar qué está funcionando, dónde profundizar y que acciones hace falta activar", subrayó Olite.

En la misma línea, el director de la CTP hizo hincapié en que ""quienes gestionan el agua, trabajan en el campo o afrontan los riesgos climáticos desde sus municipios conocen problemas que debemos tener en cuenta", por lo que "la aplicación de la EPICC debe mantener el contacto con el territorio y su realidad".

Con esta consulta y el proceso que se inicia, "queremos darles, como a cualquier persona interesada, una vía para contribuir al seguimiento de la estrategia e ir poniendo las bases para nuevos proyectos y la definición del nuevo Plan de Acción 2031-2040", incidió.

La Mesa ha reunido al Comité Técnico del OPCC (con representantes de los siete territorios de la CTP), a especialistas de su Consejo Asesor y a responsables técnicos de LIFE-SIP PYRENEES4CLIMA para aportar y compartir el conocimiento y la experiencia disponible.

También han participado redes y actores territoriales, asociaciones locales, organizaciones sociales y ambientales, representantes de sectores como la agricultura, la ganadería, el turismo y la gestión forestal, entidades colaboradoras y equipos de proyectos complementarios de los siete territorios pirenaicos.

Su participación permite incorporar al seguimiento de la estrategia la visión y preocupaciones desde la proximidad, integrar de mejor manera lo que sucede en los municipios, las explotaciones y los espacios naturales de la cordillera.

UN PASO FUNDAMENTAL EN RESILIENCIA CLIMÁTICA

La coordinadora del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, Eva García-Balaguer, ha destacado que la constitución de este órgano simboliza un paso fundamental para el OPCC, que ya ha sido reconocido por la Agencia Europea de Medio Ambiente como un referente en resiliencia climática.

"Esa referencia --ha destacado-- solo puede seguir creciendo con la participación de todas las personas que vivimos en este territorio e integrando sus preocupaciones y necesidades".

Cabe recordar que la Estrategia Pirenaica del Cambio Climático es la hoja de ruta compartida por los siete territorios de la CTP --Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña, Andorra, Nouvelle-Aquitaine y Occitanie-- para la adaptación de la cordillera hasta 2050 aprobada en noviembre de 2021 después de un proceso de co-construcción con los agentes interesados de los 7 territorios, que reconoce la necesidad e interés de la acción en cooperación en la zona de montaña. Contempla 72 líneas de acción para responder a 15 desafíos estratégicos y cuenta con un primer Plan Operativo hasta 2030 que es la que se está aplicando desde 2023 a través del proyecto LIFE-SIP PYRNEES4CLIMA y otros proyectos complementarios.

HASTA 130 ESTACIONES METEOROLÓGICAS

Durante la reunión de constitución de la MESEPiCC, los técnicos del OPCC Juan Terrádez, Paty Nakhle y Esther Güiza recordaron a las personas asistentes la estructura y funcionamiento de la EPiCC, así como el sistema de indicadores establecido, mientras que los responsables de los grupos de trabajo han presentado los principales avances del primer bienio del proyecto LIFE-SIP PYRENEES4CLIMA (2024-2025).

Entre ellos, figura la actualización de los registros diarios de temperatura y precipitación de 130 estaciones meteorológicas del Pirineo para el periodo 1959-2024. Estas series permiten estudiar la evolución del clima a escala de cordillera y proporcionan una base común para analizar riesgos como las sequías y las olas de calor.

Asimismo, se han programado 125 índices climáticos y desarrollado el primer compendio de teledetección del manto nivoso a escala pirenaica, reforzando las herramientas disponibles para anticipar los impactos del cambio climático.

El proyecto también ha instalado sensores de temperatura y oxígeno en 10 lagos de alta montaña y ha puesto en marcha una red transfronteriza de 50 parcelas forestales en las que se sigue la evolución de más de 1.800 árboles.

A ello se suma una red de cinco estaciones para estudiar la relación entre los episodios meteorológicos extremos y la calidad del aire.

En el ámbito de la biodiversidad, se han catalogado 666 especies exóticas invasoras y se ha avanzado en la elaboración de cartografía transfronteriza para identificar corredores ecológicos y mejorar la conectividad de los ecosistemas pirenaicos.

Paralelamente, se han desarrollado modelos de simulación para evaluar los efectos del cambio climático sobre el turismo de nieve a escala de estación, y se han impulsado experiencias piloto de adaptación en agricultura, ganadería y gestión forestal, así como nuevas herramientas de planificación territorial basadas en los servicios ecosistémicos.

Entre otros hitos, el proyecto ha publicado la nueva plataforma de recursos para la acción climática PYRADAPT 'opcc-ctp.org', que integra herramientas interactivas de información y seguimiento de la adaptación climática, y ha celebrado el primer foro bienal de cambio climático en zonas de montaña en Bagnères-de-Bigorre, en el que participaron más de 200 personas.

Además, ha diseñado un modelo de "escuela de verano" en la creación de soluciones de adaptación climática, destinado a jóvenes profesionales, y se han movilizado 41 compromisos locales de resiliencia climática, reforzando la cooperación entre municipios y administraciones de los siete territorios pirenaicos.

Todos estos avances permitirán evaluar de manera participativa los resultados alcanzados, identificar los desafíos pendientes y orientar las próximas prioridades de adaptación al cambio climático en los Pirineos.