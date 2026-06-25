Octavio López anuncia una gerencia específica para el Corredor Cantábrico-Mediterráneo con sede en Zaragoza

Octavio López ha clausurado la jornada Aragón Tierra Logística, organizada por Heraldo de Aragón y la Cámara de Comercio de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha anunciado hoy la creación de una gerencia específica dedicada en exclusiva al impulso del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Esta nueva estructura organizativa tendrá su sede en Zaragoza y dependerá directamente del Departamento de Fomento. Según ha detallado el consejero en la jornada Aragón, tierra logística, la gerencia contará con un equipo de profesionales enfocado en la defensa de los intereses de Aragón y de las comunidades por las que discurre el corredor y en agilizar los avances con la Administración Central del Estado y las distintas administraciones integradas en el recorrido ferroviario.

"El Corredor del Mediterráneo tiene plataformas muy potentes y nosotros tenemos que ser capaces de competir desde el punto de vista de la comunicación y de la gestión integral diaria", ha señalado López.

LA "DOBLE FLECHA LOGÍSTICA"

Esta medida se enmarca en la estrategia del Gobierno de Aragón de consolidar a la comunidad como un hub logístico global e indiscutible a nivel europeo.

Para lograrlo, el Ejecutivo autonómico está desplegando la denominada estrategia de la "doble flecha logística", destinada a potenciar y consolidar las plataformas públicas existentes --PLAZA, PLHUS, PLATEA, Fraga y Calamocha-- y a impulsar nuevos nodos que permitan competir en legítima concurrencia con los territorios vecinos.

En este sentido, López ha avanzado el esquema, que contempla nuevas áreas de desarrollo. Así el Eje Tarazona apostará por el impulso de un nuevo polígono logístico para competir con Navarra y La Rioja. En el Eje Calatayud se impulsará la puesta en marcha de la segunda y tercera fase para competir con el Corredor del Henares.

Por su parte, en el Eje Fraga se procederá a la intensificación de su segunda fase para captar flujos procedentes de Cataluña, mientras que en el Eje Alcañiz se trabajará por la expansión de suelo para competir con el norte de la Comunidad Valenciana.

AMPLIACIÓN DE PLAZA Y PLAN ESTRATÉGICO

Uno de los puntos clave de la estrategia será la necesaria ampliación de PLAZA en Zaragoza, que actualmente cuenta con 13 millones de metros cuadrados prácticamente colmatados.

El consejero ha anticipado que se trabaja en diferentes opciones para materializar esa ampliación con la puesta en valor de los suelos que rodean a la actual plataforma, a lo que contribuirá la ejecución de infraestructuras clave como el Puente Turiaso, cuyas obras se acaban de iniciar y que cuenta con una inversión directa de más de 20 millones de euros.

Finalmente, Octavio López ha confirmado que toda esta hoja de ruta se plasmará en un documento que definirá la estrategia logística de Aragón para los próximos 15 años, cuya presentación definitiva tendrá lugar en el mes de septiembre, bajo el epígrafe Plan Estratégico de la Logística de Aragón 2025-2040.

Todo este proyecto logístico estará respaldado visualmente por la transformación de la Torre del Agua como el gran Faro de la logística, ya en obras, y cuya puesta de largo será el Congreso Internacional de la Logística en 2028.