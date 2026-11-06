Octavio López presenta un presupuesto para impulsar la vivienda, mejorar las carreteras y reforzar el transporte

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha presentado este viernes en las Cortes de Aragón un presupuesto expansivo para 2027 que alcanza los 376 millones de euros, 107 millones más que en las anteriores cuentas, lo que representa un incremento cercano al 40%. Un crecimiento estructural que permitirá acelerar la construcción de vivienda pública, modernizar las carreteras y mejorar el transporte público.

López ha destacado que el esfuerzo inversor del Departamento crece casi un 80%, hasta los 233 millones de euros, y que la capacidad de actuación se multiplicará gracias a la colaboración público-privada y las sociedades públicas. Solo en vivienda, este modelo moviliza ya 600 millones de euros extrapresupuestarios y permitirá entregar alrededor de 600 viviendas cada semestre a partir de junio de 2027.

La Dirección General de Vivienda incrementa su presupuesto un 88%, hasta superar los 72 millones de euros, con una aportación de fondos propios un 45% mayor, hasta los 52 millones.

En las nuevas cuentas, el Plan Aragón Más Vivienda contará con 26 millones para seguir impulsando nuevas promociones, mientras las ayudas a compradores de vivienda protegida crecen un 33%, alcanzando los cuatro millones de euros.El consejero ha recordado que el Gobierno de Aragón ha impulsado más de 3.600 viviendas en menos de 40 meses y prevé alcanzar las 7.000 al finalizar la legislatura. Además, Urbanismo incrementa su presupuesto un 180%, reforzando el Programa 700 de vivienda pública en pequeños municipios.

CARRETERAS DUPLICA SU PRESUPUESTO

Carreteras e Infraestructuras dispondrá de 159 millones de euros, casi 79 millones adicionales, para culminar el Plan Extraordinario de Carreteras, que supera el 82% de ejecución, y afrontar su conservación durante los próximos 25 años.

También se impulsará un nuevo programa de actuaciones en nueve carreteras de Huesca, con una inversión conjunta del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca (DPH) de 37 millones de euros, 26 de ellos procedentes del Ejecutivo autonómico a través de un plurianual que tendrá su primera asignación en el presupuesto de 2027 con 3,5 millones.

UN TRANSPORTE EFICAZ

Aunque la reducción de fondos europeos disminuye la dotación global de Transportes, que se sitúa en 34 millones, los recursos propios del Gobierno de Aragón crecen un 25%, con 6,6 millones adicionales respecto al último presupuesto aprobado en 2024.

El nuevo mapa concesional de autobuses incrementa su financiación un 67%, pasando de 12 a 20 millones de euros. A ello se suman 5,5 millones anuales para ampliar las conexiones aéreas desde Zaragoza y nuevas inversiones para implantar la Tarjeta Única de transporte, instalar nuevas marquesinas en paradas de autobús y poner en marcha un nuevo sistema de gestión de venta de abonos.

LOGÍSTICA, DESPOBLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Octavio López se ha referido también a la dotación de la Dirección General de Planificación Logística y Ordenación del Territorio, que contará con casi siete millones. Una Dirección general que impulsa la tramitación y la gestión de los Planes y Proyectos de interés General, que han multiplicado por 20 la inversión y por 10 el número de empleos respecto a la etapa de gobiernos anteriores. Su crecimiento presupuestario estará vinculado a la presentación del Plan Estratégico en próximas fechas.

En materia de Despoblación, la Dirección General mantiene una dotación de 22,4 millones de euros, con los que se va a multiplicar por cuatro el impacto del Fondo de Cohesión Territorial respecto etapas anteriores.

Además, se destinarán más de ocho millones a los convenios con las tres diputaciones provinciales. Por su parte, la Dirección General de Administración Local incrementa su presupuesto un 12%, hasta alcanzar los 62 millones de euros, 6,5 millones más que en las anteriores cuentas.

López ha destacado también que el Gobierno duplicará el incremento inicialmente previsto para la financiación de las comarcas, que pasará de uno a dos millones de euros adicionales durante la tramitación parlamentaria del presupuesto.