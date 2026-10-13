Los oferentes Carlota Martínez y Santiago Trueba, ganadores del XIV Concurso de Traje Aragonés del Pilar 2026 - DANI MARCOS

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La indumentaria de los oferentes, Carlota Martínez y Santiago Trueba, se han alzado este martes con el XIV Concurso de Traje Aragonés, en sus categorías femenina y masculina. Además, el grupo de Margalida Jaume se ha llevado el premio especial con el atuendo de payeses mallorquines lucido en la ofrenda de flores de este lunes, 12 de octubre.

El de Carlota Martínez es un traje de ceremonia compuesto por saya en brocado de seda y mantón de color denominado como "ala de mosca", también en seda. El jurado del premio ha destacado que "la morfología de las prendas es correcta y también su colocación, correspondientes al último tercio del siglo XIX".

De la indumentaria de Santiago Trueba han subrayado que se trata de "acertadas reproducciones del vestir de un mozo hacia finales del siglo XIX, acordes con la edad del modelo". En el conjunto destaca la blusa bien trabajada y correctamente ornada al gusto del momento y del lugar.

PREMIO ESPECIAL

La categoría especial se reserva, según indican las bases del Concurso de Traje Aragonés, a "un grupo, un hombre, una mujer, e incluso a atuendos que no sean aragoneses, pudiendo ser de cualquier Comunidad Autónoma e incluso de otros países, y cuyo vestuario reúna unas características especiales cuyos criterios determinará el jurado".

Así, en esta ocasión ha sido el grupo de Margalida Jaume, que se ha alzado con el galardón, conjunto de payeses mallorquines que reflejan la indumentaria propia de la isla entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. El jurado del premio hace hincapié en que "en el grupo se conjugan correctas reproducciones con piezas originales".

El concurso está dotado con 500 euros en cada una de las categorías, femenina, masculina y especial, que se hará efectivo obligatoriamente por la adquisición de indumentaria tradicional en los dos meses siguientes a su entrega. Su objetivo es reconocer el lucimiento adecuado de la indumentaria tradicional aragonesa en los participantes de la ofrenda de flores.