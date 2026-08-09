La Oficina Acelera Pyme de CEOE Aragón supera las 2.600 asesorías en digitalización a más de 1.600 empresas y autónomos

Retomará en septiembre actividades innovadoras para impulsar el uso eficiente de la Inteligencia Artificial. - CEOE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Acelera Pyme de CEOE Aragón ha superado los 1.600 autónomos y empresas atendidos con más de 2.500 asesoramientos individualizados sobre transformación digital empresarial. Estos datos reflejan cómo este servicio se ha consolidado como punto de referencia en Aragón para la digitalización de empresas y negocios. Industria, comercio y actividades profesionales son los sectores que en mayor medida están confiando en el acompañamiento de CEOE Aragón para avanzar en estos procesos.

El 60% de ellos corresponde a autónomos y microempresas de hasta 10 trabajadores, seguidos por pymes con mayor volumen de empleo y emprendedores. Las asesorías se han centrado primordialmente en realizar diagnósticos de madurez en digitalización, acceder a herramientas adaptadas a cada empresa ligadas a la implantación de la inteligencia artificial y en la planificación de recursos para web y redes sociales.

Además, la oficina viene desarrollado, desde 2023, una intensa labor de acompañamiento en la búsqueda y solicitud de financiación para los proyectos de digitalización de pymes y autónomos a través de instrumentos tanto privados como público y organizado 130 talleres grupales.

Estas actuaciones continuarán en el mes de septiembre con la jornada: IA sin barreras: cómo cumplir la regulación y aplicarla en tu negocio o empresa, que se celebrará en Zaragoza, Huesca y Teruel, con la participación de IAON de Ibercaja, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), Aragón Privacidad, y el clúster TECNARA.

Esta acción se enmarca en la Semana de la Inteligencia Artificial, impulsada por Red.es, empresa adscrita al Ministerio para la Transformación Digital que respalda la Oficina Acelera Pyme junto a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y los fondos FEDER de la Unión Europea.

Por otra parte, Monzón, Alcañiz y Calatayud acogerán el IAThon Acelera Aragón; evento de innovación abierta orientado a la resolución de retos reales mediante el uso práctico de la inteligencia artificial. Estudiantes, emprendedores y startups podrán desarrollar soluciones tecnológicas basadas en IA y aplicadas a necesidades concretas de empresas de los tres municipios, en una iniciativa que cuenta con la colaboración de CEOE CEPYME Huesca, Asociación de Empresarios de Monzón y Cinca Medio, Ayuntamiento de Monzón, CEOE Teruel, Ayuntamiento de Alcañiz, Ayuntamiento de Calatayud y Calatayud Empresa.

Una Ruta del Emprendimiento;dará continuidad al trabajo iniciado en los IAthones y tratará de orientar los posibles proyectos hacia la puesta en marcha de nuevas empresas con sesiones prácticas de formación sobre modelos de negocio, finanzas, trámites, comunicación y marca, que se desarrollarán a partir de noviembre de 2026.

Las personas y empresas interesadas pueden solicitar asesoramiento y participar en las actividades a través de la web de la Oficina Acelera Pyme de CEOE Aragón: https://oap.ceoearagon.es/.