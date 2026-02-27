La Oficina de Turismo de Huesca se traslada de forma temporal a la Oficina de Vivienda por obras de ampliación

La Oficina de Vivienda acoge de forma temporal la Oficina de Vivienda de Huesca. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Turismo se traslada temporalmente a la Oficina de Vivienda con motivo del inicio, en los próximos días, de las obras de ampliación y modernización de su actual sede, según ha informado la provincia de Huesca.

La nueva ubicación provisional se encuentra en la misma plaza López Allué, a escasos metros de la oficina habitual, lo que permitirá garantizar la atención a todos los turistas que visiten la ciudad sin alterar la calidad del servicio ni la accesibilidad.

Con esta actuación, el espacio de la Oficina de Turismo se ampliará, incorporando tres salas del museo que permitirán dotar a la nueva oficina de una experiencia inmersiva destinada a enriquecer la visita y mejorar la interpretación del patrimonio local. Uno de los grandes atractivos del nuevo espacio será la puesta en valor del mosaico romano hallado en este enclave y hasta ahora oculto al público. La reforma permitirá integrarlo en el recorrido interior y hacerlo visitable.

Este recurso reforzará el papel de la oficina no solo como punto de información turística, sino también como espacio expositivo y de interpretación cultural. El diseño interior estará inspirado en la marca turística de la ciudad, 'Huesca es otra historia', que actuará como hilo conductor en la concepción de los espacios, los materiales y los recursos expositivos.

Esta línea creativa se integra dentro de la estrategia turística que impulsa el Ayuntamiento de Huesca para consolidar un modelo de destino moderno, accesible y experiencial. La reforma contempla no solo la ampliación de la superficie, sino también importantes mejoras en accesibilidad. Entre ellas destaca la creación de un aseo adaptado para personas con movilidad reducida, cumpliendo con todas las exigencias normativas.

El proyecto se ha estructurado en dos fases principales: obras previas, con una inversión de 15.959,08 euro, que incluyen demoliciones, adecuación del espacio, nueva instalación de saneamiento, construcción del aseo adaptado y actualización de instalaciones básicas; y decoración y equipamiento, con 82.539,25 euro, destinados al diseño interior renovado con mostradores de atención al público, zonas de espera y descanso, mobiliario adaptado, estanterías interactivas, elementos expositivos y recursos decorativos vinculados a la marca ciudad.

Entre los elementos más destacados figuran un mostrador curvo con cinco puestos de atención (uno de ellos accesible), mobiliario interactivo para la promoción turística, áreas de descanso con bancos y jardineras, estanterías expositivas iluminadas, una pizarra infantil y soluciones innovadoras de aislamiento acústico y lumínico que mejorarán notablemente la experiencia de quienes accedan al espacio.

La intervención cuenta con un presupuesto total de 141.827,74 euro (IVA incluido) y se enmarca en la estrategia de mejora continua de los servicios turísticos municipales y en los estándares de calidad perseguidos en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Huesca Puerta del Pirineo', formalizado mediante convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consistorio, y financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. Las obras tendrán una duración aproximada hasta mediados del mes de mayo.