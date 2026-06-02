Orcajo y Used estrenarán el Campeonato de Aragón de Enduro 2026 en la provincia con cerca de 70 corredores

La prueba, que se celebrara este fin de semana, inaugurará la Copa de Aragón 2026 y busca impulsar el turismo deportivo y la economía local a través del ciclismo de montaña - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sierra de Santa Cruz se convertirá este fin de semana en el epicentro del ciclismo de montaña aragonés con la celebración del Campeonato de Aragón de Enduro 2026, una prueba que marcará un antes y un después para esta disciplina al disputarse por primera vez en la provincia de Zaragoza. Los municipios de Orcajo y Used serán los encargados de albergar una competición que reunirá a cerca de 70 participantes procedentes de distintos puntos de España y que abrirá además el calendario de la Copa de Aragón de Enduro.

La presentación oficial de la prueba ha tenido lugar en la Diputación Provincial de Zaragoza, donde representantes institucionales y organizadores han coincidido en destacar la relevancia deportiva y turística de un evento que pretende situar a la Sierra de Santa Cruz como uno de los destinos de referencia para la práctica de la bicicleta de montaña.

La diputada provincial Charo Lázaro ha destacado que la llegada del campeonato supone una oportunidad para mostrar los recursos naturales y paisajísticos de una zona con enormes posibilidades para el deporte al aire libre. Durante su intervención ha defendido que este tipo de competiciones ayudan a generar actividad económica, atraen visitantes y contribuyen a dar visibilidad a territorios que buscan nuevas fórmulas de desarrollo vinculadas al turismo activo.

La responsable provincial ha incidido además en que el impacto de una prueba de estas características trasciende el ámbito estrictamente deportivo. Según ha señalado, deportistas, familiares y aficionados aprovechan este tipo de eventos para descubrir el patrimonio, la gastronomía y los atractivos de la comarca, favoreciendo el consumo en establecimientos hosteleros, alojamientos y comercios locales.

La competición llega además en un momento especialmente significativo para el enduro aragonés. La Copa de Aragón contará por primera vez con pruebas en las tres provincias de la comunidad autónoma, reforzando su dimensión territorial y acercando esta modalidad a nuevas zonas del territorio.

UNA APUESTA CONJUNTA PARA PROMOCIONAR LA SIERRA DE SANTA CRUZ

Los alcaldes de Orcajo y Used han aprovechado la presentación para poner en valor el trabajo realizado durante los últimos años en la adecuación de senderos y rutas para ciclistas y senderistas.

El alcalde de Orcajo, Pedro Luis Aparicio, ha explicado que ambos municipios llevan tiempo colaborando en el desarrollo de recorridos compartidos dentro de la Sierra de Santa Cruz, un entorno que calificó como idóneo para actividades relacionadas con la naturaleza. El responsable municipal ha subrayado que la zona reúne condiciones excepcionales para la práctica del senderismo, la bicicleta de montaña o incluso las rutas ecuestres.

Aparicio ha resaltado que la celebración de un campeonato autonómico permitirá seguir dando a conocer un territorio que cada vez recibe más visitantes atraídos por sus paisajes y por la calidad de las rutas existentes. A su juicio, acontecimientos como este sirven para reforzar la proyección exterior de los municipios y generar nuevas oportunidades para el entorno rural.

En la misma línea se ha expresado el alcalde de Used, Fernando Sánchez, quien ha agradecido la labor desarrollada por la Asociación Cerro de la Almenara y ha recordado el éxito de las pruebas deportivas celebradas anteriormente en la localidad. El edil ha asegurado que iniciativas de este tipo llenan el municipio durante todo el fin de semana y permiten mostrar enclaves tan destacados como la Laguna de Gallocanta o los espacios naturales que rodean el municipio.

Desde la Comarca Campo de Daroca, el consejero de Deportes, Miguel García, ha elogiado la implicación de ambos ayuntamientos en el desarrollo de infraestructuras vinculadas al deporte y destacó el esfuerzo realizado para acondicionar senderos, caminos y recorridos señalizados que ahora servirán de escenario para una competición de primer nivel.

UNA DISCIPLINA EXIGENTE QUE COMBINA RESISTENCIA Y TÉCNICA

La organización de la prueba corre a cargo de la Asociación Cerro de la Almenara. Su representante, David Campillo, ha explicado que el verdadero objetivo del campeonato va más allá de la competición deportiva y busca promocionar el territorio entre la comunidad ciclista nacional.

Según ha detallado, la prueba ha despertado interés entre corredores procedentes de Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León e incluso otros puntos del país. Entre los inscritos figuran tres campeones de España, una subcampeona nacional sub-23 y varios campeones autonómicos, lo que garantiza un elevado nivel competitivo.

Campillo ha recordado que el enduro es una de las modalidades más exigentes del ciclismo de montaña. Los participantes deben afrontar largas subidas y recorridos físicamente muy duros antes de enfrentarse a descensos técnicos que son los que finalmente se cronometran para establecer la clasificación.

La competición se desarrollará durante todo el fin de semana. El viernes y parte del sábado estarán dedicados a los entrenamientos libres. Los recorridos permanecerán secretos hasta los días previos a la prueba para garantizar la igualdad entre los corredores.

La jornada del sábado tendrá además un marcado carácter promocional gracias a la celebración de un Mini Enduro dirigido a niños y niñas. Entre 15 y 20 jóvenes ciclistas participarán en una prueba adaptada a sus edades que servirá como puerta de entrada a esta disciplina deportiva.

UN LEGADO PERMANENTE PARA EL TERRITORIO

Tras la competición infantil llegará una de las novedades más llamativas del campeonato. Los corredores absolutos afrontarán una especial cronometrada "a vista", es decir, sin haber podido reconocer previamente el recorrido. El resultado determinará además el orden de salida para la prueba principal del domingo.

La jornada decisiva reunirá cuatro tramos cronometrados distribuidos a lo largo de un recorrido que acumulará alrededor de 40 kilómetros y 1.700 metros de desnivel positivo entre ambas jornadas. Además, las categorías femeninas contarán con un tramo específico de subida cronometrada.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el legado que dejará una vez finalice la competición. Campillo ha explicado que parte de los senderos acondicionados para el campeonato pasarán a integrarse en la red permanente de rutas BTT de la zona, ampliando la oferta deportiva disponible durante todo el año.

Para hacer posible la prueba, voluntarios y organizadores han invertido más de 300 horas en labores de limpieza, adecuación y preparación de recorridos. Un trabajo que permitirá no solo desarrollar el campeonato en condiciones óptimas, sino también mejorar las infraestructuras deportivas existentes.

Los responsables institucionales y deportivos confían en que esta primera experiencia en la provincia de Zaragoza sirva para consolidar la Sierra de Santa Cruz como un referente del ciclismo de montaña en Aragón.

El objetivo es que la prueba se convierta en una cita fija dentro del calendario autonómico y que el impacto generado durante este fin de semana tenga continuidad en forma de turismo deportivo, actividad económica y promoción territorial para Orcajo, Used y el conjunto de la comarca Campo de Daroca.