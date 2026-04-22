Orós avanza que el lunes se centralizará la regulación de migrantes en la Casa de las Culturas con cita previa

Largas filas de migrantes en el Ayuntamiento de Zaragoza tras la aprobación de la regularización extraordinaria. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha avanzado que a partir del lunes, 27 de abril, la regularización de los inmigrantes se centralizará en la Casa de las Culturas, al ser un centro de referencia para estas personas, y con cita previa en el teléfono 900 700 107 en horario de atención al público de mañana y tarde.

Orós ha explicado durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Sociales, que se han recopilado la información de los registros de entrada para sistematizar las citas y desde el lunes se elaborarán informes de vulnerabilidad "con garantías".

Este operativo contará con refuerzo de los servicios sociales municipales, pero Orós ha dejado claro que "el Ayuntamiento no va bloquear, ni a cargase los servicios sociales".

"No puedo permitir --ha argumentado-- que dada la mejora en el cumplimiento de la ordenanza en los tiempos de cita se vayan por el sumidero y las ayudas de urgencia o cualquier servicio tenga que esperar semanas y semanas por este proceso caótico y chapucero y no se si con mala fe o falta de diligencia que ha originado en todas las ciudades de España, porque todos los ayuntamientos están en la misma situación y han denunciado lo mismo".

También, la Policía Nacional, ha asegurado Orós, ha alertado del contenido del real decreto de regularización extraordinaria de personas inmigrantes porque ha generado "muchas situaciones en las que hay mafias que cobran entre 300 y 600 euros para dar una cita, la sección de Extranjería está en huelga indefinida y Correos, que es del mismo equipo que el Gobierno de España, dice que no tiene información y hasta CCOO ha dicho que es imposible hacerlo porque no hay información".

A su parecer, el objetivo del real decreto "no es la regularización para que los que ya están aquí puedan trabajar" y además, ha avisado de que "hay un efecto llamada y algunos vienen desde Inglaterra, Francia, e Italia".

Orós ha considerado que la finalidad de este real decreto es "reventar la convivencia, colapsar los servicios sociales y generar caos y frustración" para estimar que el Gobierno de España "se tendría que haber sentado con las comunidades autónomas", además de incluir una memoria económica de la que carece el real decreto.

BALANCE

En su intervención, Orós ha hecho un repaso cronológico de este proceso "sin control, ni planificación que ha generado caos y frustración como se puede comprobar en plaza del Pilar con una sensación de estafa y trampa para los ayuntamientos y las personas con necesidad de hacer su proceso de regularización", ha resumido.

Ha criticado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez "parte de la percha de la ILP para hacer un ley en el Congreso de los Diputados, pero en su lugar aprueba un real decreto impuesto y opaco" del que se entera la ciudadanía el 15 de abril.

"La opacidad es tal que el 28 de febrero viendo lo que podría ocurrir planteó por carta al delgado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que explicara el proceso. Me respondió: "quiero trasladar la sorpresa por la información que solicita cuando estas cuestiones están fuera de su competencia y no son necesarias para la organización de los servicios municipales", ha expuesto Orós.

El decreto del día 15 de abril, en su Disposición Adicional Primera C, dice que hay que esperar a un modelo específico y al día siguiente, viernes, 17 de abril, "llega un papel que dice que se constata que el extranjero está en situación administrativa de irregularidad" y "pretenden que lo acredite un funcionario municipal, pero no puede", ha comentado Orós.

"Luego dicen que no hace falta utilizar el modelo oficial, osea que hagamos lo que nos de la gana", ha deducido Orós para quien toda esta sucesión de hechos "revela falta de planificación".

"Si Moncloa quisiera hacerlo de forma ordenada lo habría hecho de otra manera y no enterarnos por el BOE y los medios de comunicación de las posteriores correcciones que han hecho este lunes", ha criticado la consejera municipal.

Estos días, además de remitir un requerimiento al delegado del Gobierno en Aragón para que responda de forma "concreta" a peticiones de información "necesarias", Orós ha indicado que también se ha diseñado el operativo para proceder a aplicar el real decreto. Asimismo, ha calificado de "demoledor" el informe del Consejo de Estado, que preside la socialista Carmen Calvo, y ha invitado a leerlo.