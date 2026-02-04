Pablo Iglesias: "Cuando la derecha se fascistiza, lo más prudente no es echarse hacia atrás"

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, interviene durante un mitin de Podemos-Alianza Verde, a 4 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido dar "la pelea ideológica con valentía" frente a las políticas del "mal menor" y ha advertido de que "cuando la derecha se fascistiza, lo más inteligente, lo más prudente, lo más pragmático no es echarse atrás para tratar de resistir", sino "avanzar las líneas ideológicas".

En un acto electoral para arropar a la candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, celebrado en el Centro Cívico Estación del Norte de Zaragoza, en el que ha deslizado varias críticas, algunas desde la ironía, hacia otros líderes progresistas como Pedro Sánchez o Yolanda Díaz, el exsecretario general de la formación morada ha insistido en que "la clave del éxito de la ultraderecha es que llevan a cabo una guerra ideológica sin cuartel", con la que han conseguido que, pese a empezar con "ideas minoritarias que nos escandalizaron siempre", ahora consiguen que el racismo, el machismo o el franquismo avancen.

La intervención de Iglesias ha estado articulada por la reivindicación de la valentía que, en sus palabras, ha definido a Podemos en los últimos años, en contraposición a representantes de otras formaciones políticas. Una valentía, ha asegurado, "con todo el respeto hacia todos los compañeros y compañeras", que quien más la ha demostrado es la formación morada, por lo que ha confiado en que "esa valentía se traduzca también en votos" el próximo 8 de febrero en Aragón.

A estos otros "compañeros", esta vez sin citarlos expresamente, les ha reprochado que antes apostaban por acuerdos programáticos y no por ocupar "sillones" y "ahora los que decían eso no les sacan del sillón ni con agua caliente". "Ya puede haber compra de armas a Israel, ya puede haber un gasto militar sin precedentes, que ahora el sillón es importantísimo", ha añadido.

Iglesias se ha referido también a las críticas suscitadas por la ley del 'sólo sí es sí', por la que les decían "sois demasiado radicales, tiene razón Pedro Sánchez, (...) no podemos perder los votos de los señores". "Y llegó el pico de Rubiales a Jenny Hermoso y entonces resultaba que claro, que sólo sí es sí", ha protestado.

Ha citado también las críticas de Podemos hacia la OTAN, por las que llamó al PSOE "partido de la guerra" por impulsar "el gasto militar más alto de la historia de España". "Ahora el país que lidera la OTAN te dice Groenlandia para mí, te pongo aranceles, te vienes a mi campo de golf en Escocia y los mensajes que me mandes quiero que sean como los de Mark Rutte y entonces sí, Trump está mal, Trump es un fascista", ha apostillado, a la vez que ha recordado que hay 8.000 soldados de Estados Unidos en las bases de Rota y Morón.

"Tienen que empezar a caer las bombas para que sepamos lo que significa estar sometidos militarmente a la autoridad de los Estados Unidos y a la humillación", ha añadido.

PODEMOS DICE "VERDADES"

Ha afeado también a estos "compañeros" por acusarles de estar "desuniendo" por decir "verdades" como que "una parte de la judicatura es machista y conspira contra la democracia", que "una parte del periodismo es golpista y fabrica bulos", que "la OTAN es instrumento de los Estados Unidos", que la corrupción "es algo que afecta al PP pero también afecta al PSOE" o que el Gobierno "supuestamente progresista" sigue comerciando con Israel.

En este contexto, el ahora director del canal de televisión 'Canal Red' ha reconocido que entiende el razonamiento de "mucha gente de buena voluntad" que tiene miedo y prefiere "conformarse con el mal menor".

"Ya me han engañado muchas veces pero es que tengo tanto miedo de que llegue Vox que, por favor, que aguante Pedro Sánchez como sea. Y cuando gane las elecciones el PP con Vox entonces habrá que pedirle por favor a Pedro Sánchez que le dé la investidura a Feijóo para que no gobierne con Vox y pueda gobernar en solitario, cualquier cosa antes de que lleguen los otros", ha explicado, añadiendo que entiende el razonamiento, pero defendiendo la "guerra ideológica".

"En el momento en el que tú dejas pasar el argumento del adversario, es el adversario el único que recoge los frutos de ese argumentario", ha remachado Iglesias en referencia a la inmigración, proponiendo que la izquierda responda que "claro que aquí roban algunos: los que llevan traje y corbata" o, parafraseando a Irene Montero, diciendo que "hay que limpiar este país de fascistas".

"Y claro, entonces te responde Elon Musk y algunos periodistas progresistas dicen 'claro, Irene Montero, es que vas provocando'. Al día siguiente, Elon Musk responde al presidente del Gobierno y 'hay un presidente antifascista, qué maravilla'", ha ironizado.

De igual forma, en una probable alusión al diputado de ERC Gabriel Rufián, ha rechazado "combatir a los fascistas con ironía", citando a agitadores como Dani Desokupa o Vito Quiles.

"LAS COSAS NO VAN A SER FÁCILES"

Con respecto a Aragón, Iglesias ha admitido que "las cosas no van a ser fáciles" y que "la gente no es idiota" y sabe que las elecciones autonómicas del 8 de febrero se han convocado porque "han dado la orden desde Madrid" al ver que "los números les decían que arrasaban Vox y el Partido Popular".

A este respecto, ha apuntado que Aragón sólo es "una piecita pequeña en una estrategia en la que la derecha, que ya domina el Poder Judicial, buena parte de los medios de comunicación, buena parte de la empresa" han decidido que ahora quieren también "el Consejo de Ministros", ante lo que hay gente de izquierdas que "tiene mucho miedo y está muy asustada" y dispuesta aceptar el "mal menor".

Previamente, Iglesias ha centrado su discurso en cargar contra el Gobierno aragonés de Jorge Azcón por el dinero que concede a diferentes periodistas y medios de comunicación.

Citando una información ofrecida por su propio medio de comunicación, ha indicado que Eduardo Inda (OKDiario) recibe 88.000 euros "sólo en contratos menores"; Javier Negre, al que ha llamado "fascista" ha recibido 23.495 euros; el medio de Bertrand Ndongo "se lleva crudos" 8.000 euros de las arcas aragonesas; Federico Jiménez Losantos consigue 40.000 euros; y el diario 'El Mundo', más de 170.000 euros.

Después de ofrecer estas citas, ha criticado que se hable de "acoso", de 'fake news' o de prohibir las redes sociales a menores de 16 años, pero "nadie dice quiénes son los acosadores, quiénes son los mentirosos, quiénes son los violentos y quiénes les dan el dinero".

"O sea, tú estás diciendo que hay que prohibir las redes sociales para los menores de 16, pero no puedes sacar a subasta a concurso público licencias que están en manos de los Berlusconi o licencias que están en manos de alguien que ha dicho en una grabación con Villarejo 'es muy burdo pero voy con ello' (...) que han ido a por tu familia también", ha manifestado.



