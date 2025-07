Paco Rodríguez y Sandra Cuello vencen a los elementos en el Gran Trail Aneto-Posets

BENASQUE (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

Paco Rodríguez y Sandra Cuello han vencido a los elementos en el Gran Trail Aneto-Posets. Está siendo una de las ediciones más épicas de la prueba reina del Gran Trail Trangoworld-Aneto Posets (GTTAP).

Si un recorrido de alta montaña con 105 kilómetros y 6.760 metros positivos no era suficiente, la meteorología se ha encargado de poner todavía más obstáculos a los 332 participantes que tomaron la salida desde Benasque en la pasada medianoche.

Aunque la salida se ha dado bajo un precioso cielo abierto, las nubes lo fueron tapando conforme avanzaba la noche, hasta que se desató la tormenta en la primera sección de alta montaña del trazado, tras alcanzar el collado de Salenques --kilómetro 26,2--.

No ha sido el único episodio de lluvia y hasta granizo que los deportistas han tenido que enfrentar. Tras un sol providencial, que les ha ayudado a secarse y a ganar temperatura, una nueva tromba de agua les esperaba en la Tuca d'Estibafreda --kilómetro 42--.

Ha habido algunos abandonos en ese primer bucle que rodea el macizo de las Maladetas --Aneto-- y otros más que se han añadido en el paso intermedio por Benasque --kilómetro 55--, donde un plato de comida caliente, el calor y cariño de los acompañantes y la posibilidad de descanso se ha tornado una oferta demasiado tentadora.

Sin embargo, hasta 224 corredores han superado las adversidades para seguir adelante, para afrontar la circunvalación del macizo del Posets, pasando por otros puntos de altura como el collado de la Forqueta --kilómetro 75--.

Entre ellos, ha habido un corredor al que parece no afectaban todos estos contratiempos. Es Paco Rodríguez Tortola, que ha dominado la carrera desde el principio hasta su entrada, tranquilo y acompañado de su mujer, en la línea de meta de la Avenida los Tilos.

Su tiempo, 15:39:10, es el segundo mejor de la historia en este prestigioso recorrido, a poco más de 2 minutos del que marcase el legendario Javi Domínguez en 2018.

"Ha habido ratos complicados, pero hemos tirado de cabeza para seguir hacia delante. Este es un deporte en el que además de resistencia física, tienes que tener mucho aguante mental. Hoy se ha demostrado", ha explicado el corredor de Alcudia de Veo (Castellón), que ha querido dedicar el triunfo a su familia: "Son ellos los que me acompañan en el día adía, los que ven y sufren mi tiempo fuera para entrenar y estoy muy orgulloso de que ellos se alegren y participen de todo esto".

EL HIPPY

Si la primera posición ha tenido un único dueño, ha pasado lo mismo con la segunda, que fue para Lluis Ruiz Oller, más conocido como 'El Hippy' en el mundo del trail running.

El catalán ha terminado con 16:39:47 y fuerte desgaste muscular. En tercera posición ha sorprendido el joven corredor oscense, Rafa Díez Arroyo, que ha parado el crono en 17:11:21. Carles Moncho y Santiago Medina han sido cuarto y quinto respectivamente.

En la carrera femenina ha sido Sandra Cuello Capistrós la que no ha dado opción a sus rivales. La de Robres (Huesca) se ha marchado en solitario desde el inicio y ha ido tachando tramos, cumpliendo objetivos, hasta que ha regresado al pueblo de Benás.

Solo en ese momento ha tenido claro que había cumplido su sueño. "Cuando comencé a correr, soñaba con correr en Benasque. Lo que no podía imaginar era que un día ganaría la prueba ultra. Sabía que venía fuerte pero nunca sabes cómo está el resto, ni lo que te puede pasar a lo largo de tantas horas. Así que he ido a hacer mi carrera, intentando controlar los ritmos, y aun así he sufrido bastante, especialmente en los últimos kilómetros", ha indicado al corredora, que ha detenido el reloj con 20:52:49.

La navarra María Irigoyen de Mendizábal (21:04:14), si bien ha habido un momento en el que parecía poder alcanzar a la líder, ha tenido que conformarse finalmente con la segunda plaza, mientras que la laureada corredora vasca, Silvia Trigueros Garrote (22:29:26), ha sido tercera.

En el momento de escribir esta crónica, la mayor parte de los participantes del Gran Trail Aneto-Posets siguen en liza. Ellos deberán afrontar una segunda noche en carrera, aunque con una previsión meteorológica más favorable que la anterior. Tienen hasta el domingo a las 14.00 horas para regresar a Benasque y completar este Pirineo extremo, este recorrido infinito.