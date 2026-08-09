Una pantalla gigante emitirá una señal de telescopio del eclipse solar en el exterior del Planetario de Aragón

1102528.1.260.149.20260809092958 Archivo - La gerente del Planetario de Aragón, Teruca Moreno. - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Planetario de Aragón recibirá al eclipse solar total del próximo 12 de agosto con una pantalla gigante en su exterior que emitirá la señal desde uno de sus telescopios, que estará grabando en directo al astro rey durante todo el fenómeno astronómico.

Las instalaciones aprovecharán entonces la ventaja que tienen con respecto al municipio que los acoge, la ciudad de Huesca, que se queda justo fuera de la franja en la que será visible el eclipse en su totalidad, mientras que desde el Parque Tecnológico Walqa, donde se ubica es Planetario, sí que se podrá ver, aunque sean sólo 15 segundos en torno a las 20.30 horas del 12 de agosto.

"Son unos pocos segundos, pero los suficientes para disfrutar uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares que pueden existir", por el que se pasará del día a la noche "de repente", ha indicado en declaraciones a Europa Press la gerente del Planetario de Aragón, Teruca Moreno, quien ha afirmado que se sentían "obligados" a preparar una programación especial de cara a este fenómeno astronómico única, que lleva más de un siglo sin darse en la península ibérica.

UN LUGAR PRIVILEGIADO

Precisamente el hecho de que Walqa sea un lugar privilegiado para observar el eclipse, al contrario que el resto de la capital altoaragonesa, hará que la jornada sea "imprevisible" en lo que respecta a la afluencia de personas, para lo que el Planetario requerirá del apoyo logístico del Ayuntamiento de Huesca, que será "fundamental" para vivir la experiencia en lo que se refiere a infraestructuras, necesidades medioambientales o sanitarias, o de la Policía Local, que ayudará a controlar los accesos, cuantificar los vehículos que puedan llegar y proporcionarles aparcamiento.

Además, este 12 de agosto no sólo se podrá disfrutar del eclipse, sino que este fenómeno coincidirá con otro que tiene un significado especial para los oscenses, las perseidas o lágrimas de San Lorenzo, que coinciden con las fiestas patronales de la ciudad, en honor a este mismo santo, para las que el Planetario organiza actividades desde hace años. "Primero tendremos el eclipse, pasará un ratito y luego, ya cuando oscurezca, empezaremos también a hablar o a observar esas estrellas fugaces", ha expuesto Moreno.

La gerente del Planetario ha insistido en la necesidad de llevar gafas especiales para observar el eclipse, incluso en la pantalla. De hecho, han llevado a cabo durante el 'prelaurentis' --las semanas previas a las Fiestas de San Lorenzo en Huesca-- una campaña, en la que han salido a la calle a repartir hojas con las medidas de seguridad "imprescindibles" para disfrutar de este momento sin sufrir ningún tipo de lesión ocular.

"La idea es, a partir de las seis y cuarto o seis y media, abrir puertas en el Parque Tecnológico Walqa para empezar a recibir a los visitantes. A las siete y media, es cuando comienza el eclipse y, a las ocho y media, una hora después, es cuando tendremos la oscuridad", ha explicado.

MESES DE PROGRAMACIÓN ESPECIAL

De forma previa, el Planetario lleva meses desarrollando una programación especial relacionada con el eclipse de Sol, en concreto desde el 8 de mayo, con el espectáculo 'Eclipse: un escondite cósmico', una propuesta que fusionó teatro, humor, música y proyecciones en la cúpula con fines divulgativos, protagonizada por el actor Oswaldo Felipe, de PAI Producciones.

También se han llevado a cabo en mayo y junio talleres familiares en los que los asistentes han aprendido, por ejemplo, a construir una caja para poder visualizar el eclipse mediante proyección con seguridad, así como diversos conciertos por la noche.

Por último, el Planetario de Aragón ha estrenado '3clipse', una película inmersiva, en cuya producción han participado 35 planetarios de España y Portugal, y que, a través de "unas imágenes maravillosas", trata de explicar de "una manera muy didáctica" en qué consiste un eclipse a los que son ajenos al mundo de la astronomía. Tras el estreno, el audiovisual ha pasado a formar parte de la programación del centro, proyectándose cada fin de semana.

NUEVO SISTEMA AUDIOVISUAL

Además de por el eclipse, el Planetario de Aragón vive un año "muy especial", probablemente el más importante desde su inauguración, en 2012, y es que el pasado mes de diciembre estrenaron un nuevo sistema audiovisual, con el que han pasado de contar con proyectores de lámpara a proyectores digitales, que ofrecen imágenes "mucho más nítidas", ahorro energético y colocan las instalaciones "a la vanguardia" a nivel nacional.

Por lo demás, la actividad en el último año ha sido "la habitual", con visitas escolares entre las 10.00 y las 14.00 horas, que se concentran sobre todo a partir del mes de marzo, hacia el final de curso, con una afluencia que se mantiene desde hace años "bastante elevada".

Entre enero y mayo de 2026, han visitado las instalaciones un total de 14.300 personas, de las que el 70% proceden de Zaragoza capital y provincia, el 25% de Huesca y provincia y el resto, de fuera de Aragón. A estos visitantes hay que sumar otros 10.300 alumnos de centros educativos.

Para el próximo curso, la gerente ha avanzado que van a insistir sobre todo en "lo importante que es acudir al Planetario de Aragón para empezar a tener conocimientos de astronomía". "Aquí sobre todo lo que pretendemos es fomentar la curiosidad y la curiosidad es un primer paso al conocimiento", ha defendido.

LAS FAMILIAS REPITEN

Moreno ha asegurado que todas las personas y familias que acuden a las instalaciones "se van encantadas" e incluso "repiten" porque, además de las visitas guiadas o de la programación complementaria, se suele hacer una observación desde la cúpula y luego se ve una película que es diferente según la edad de los chavales.

Los visitantes, nada más llegar, reciben una pequeñas introducción por parte de los planetaristas ante el globo terráqueo que preside la entrada a las instalaciones. A continuación, se desplazan hasta la cúpula, que es el espacio de proyección situado dentro de ese globo.

Por último, pueden salir a la bóveda, donde haya instalados "cuatro potentes telescopios" que sirven para hacer observaciones tanto diurnas como nocturnas.

Las actividades se amplían en verano con las observaciones nocturnas, que consisten en salir con uno de sus expertos planetaristas a cielo abierto para explicar el cielo profundo.

La gerente ha destacado que este año han puesto en marcha también un ciclo de música, denominado 'Órbita sonora', que ofrece conciertos en acústico bajo las estrellas en el 'hall' del Planetario, presidido por una enorme bola del mundo.

"Yo creo que la combinación de visita guiada más un concierto en acústico con músicos emergentes y relevantes en Aragón sirven para animar a los vecinos de cualquier población de Aragón para que vengan a vernos", ha manifestado Teruca Moreno.

MUSEO DE LAS MATEMÁTICAS

Por otro lado, Walqa acoge también el Museo de Matemáticas de Aragón, que también tiene un actividad importante durante los meses de actividad escolar. De hecho, "lo frecuente" es que los colegios combinen ambos espacios en sus excursiones.

"El Museo de Matemáticas de Aragón está en un edificio anexo a este mismo del Planetario de Aragón y quizás sea el mejor lugar para aprender matemáticas, pero de una manera amena, divertida", ha resumido Moreno.