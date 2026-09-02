Panticosa se prepara para la XI Trail Valle de Tena, con siete modalidades y recorridos espectaculares del Pirineo

Archivo - Trail Valle de Tena - JORGE MILLARUELO - Archivo

PANTICOSA (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

La localidad oscense de Panticosa se volverá a convertir en el epicentro de las carreras de montaña cuando del 3 al 6 de septiembre, acogerá la XI edición del Trail Valle de Tena, una cita que reunirá a corredores de todos los niveles para enfrentarse a siete pruebas diferentes con algunos recorridos más exigentes y espectaculares del Pirineo.

Con las inscripciones agotadas y numerosas novedades en la programación se han programado las carreras de larga distancia, 8K, 8K-R y 4K, que junto a 0,5K y MiniTrail para el sábado, y las pruebas más explosivas serán el domingo con la 2K y 1K.

8K

La prueba reina volverá a abrir la competición el sábado, 5 de septiembre, a las 05.00 horas, desde la plaza de la Iglesia de Panticosa. Sus 80 kilómetros y 6.820 metros de desnivel positivo convierten a la 8K en una de las ultras de referencia del Pirineo.

El recorrido asciende hasta el pico Garmo Negro (3.064 metros) y atraviesa algunos de los rincones más emblemáticos del Valle de Tena, combinando ibones, collados, refugios y largos tramos de alta montaña.

La edición de 2026 tendrá además el aliciente añadido de 1.000 euros para quien consiga batir el récord de la prueba, que actualmente está en manos de Adrián García y Lurdes Palao.

En categoría masculina, se espera un duelo entre Raúl Macarro y Domenec Aguilar-Sala. También figuran otros nombres importantes con opciones como los de Ioar Tabar, Mikel Insausti, Aritz Sardina, Juanma Puerto, Ander Amezketa, Eduardo García o Samuel García.

Entre las mujeres, Sabrina Solana y Julia Pérez se erigen como las principales favoritas, aunque hay inscritas otras corredoras que son capaces de plantear una carrera larga y regular en este recorrido donde la gestión de los kilómetros finales vuelve a ser decisiva.

En este sentido Olatz Azazeta, la francesa Lucille Roullaud-Estanco o Victoria Barrul pueden ofrecer buenos tiempos. Además, también correrá la veterana Teresa Forn, campeona del mundo de skyrunning 2003. Los actuales récords, en categoría masculina lo ostenta Adrián García con 13h31'49" y el femenino, Lurdes Palao con 16h53'17".

8K Relevos

La 8K Relevos afrontará en 2026 su tercera edición, consolidándose como una de las propuestas más particulares del evento. Tres corredores comparten los 80 kilómetros de la prueba reina divididos en tres sectores. El primero suma 24,1 kilómetros y 2.480 m+, el segundo 30,6 km y 2.845 m+, mientras que el tercero completa el recorrido con 25,3 km y 1.495 m+.

La estrategia vuelve a ser fundamental y pasa por elegir bien los corredores para cada sector y acertar con el ritmo puede marcar diferencias en una competición en la que los equipos deben cruzar juntos la línea de meta. Los récords de la modalidad reflejan el altísimo nivel alcanzado ya en sus primeras ediciones.

Para este año, los equipos más destacados son Sin Reblar y OS2O de Tena en categoría masculina; TRZ Speedsole, Nankurunaisa, Maestraña y TRZ Malas Decisiones en categoría mixta; y Alpinas en categoría femenina.

4K

Tres horas más tarde, a las 08.00 horas, desde el Balneario de Panticosa, partirá una de las maratones de montaña más queridas de trail running nacional.

Tomando la segunda parte del trazado de la 8K, a excepción de su vuelta al Pico Foratata, cuenta con 43 kilómetros y 3.600 metros de ascenso. Tras el Garmo Negro, continuarán pasos por lugares tan icónicos como los ibones Azules, el collado de Tebarray o el refugio de Respomuso.

Sus 500 participantes serán los primeros en llegar a la meta de Panticosa el sábado, alrededor de las 13.30 horas en el caso de los chicos y de las 14.30 horas en el de las chicas.

Esta distancia acogerá un gran nivel de corredores que combinan velocidad, resistencia y capacidad para moverse con solvencia en terrenos técnicos. Entre los chicos destacan Daniel Izquierdo, Pere Rullan, Íñigo Macías, Alberto Lasobras, Víctor García, Noel Burgos o Rubén Vigil, entre otros.

La categoría femenina se presenta igualmente emocionante con un gran número de corredoras que aspiran a lo más alto del podio. Están los nombres de Oihana Zubillaga, Maud Combarieud, Izaskun Olleta, Anna Pujol, Ana Peydro, Jone Albisua o Anayet Gracia.

2K

Las carreras del Trail Valle de Tena continuarán en la mañana del domingo, en la que se celebrarán las tres distancias menores, que suman alrededor de 1.000 dorsales. Todas partirán también desde la Plaza de la Iglesia, esperándose a los vencedores a partir de las 09.30 horas.

La primera en partir, a las 08.00 horas, será la 2K. Con toda la esencia pura del skyrunning, parte de Panticosa para subir al Punta de Facera (2.288 metros), donde además esperan dos jamones para el primer corredor y corredora que los quiera bajar de regreso. Serán 20 kilómetros y 1.250 metros positivos con paso por el ibón de Sabocos y el valle de la Ripera.

Entre los favoritos están los nombres de Rodrigo Azabal e Ibai Angulo, aunque también tienen posibilidades Fran Naval o Javier Ballarín. En la categoría femenina Maddalen Jiménez centrará todas las miradas, aunque Miren de Regil o Nerea Sarriugarte pueden dar también la campanada.

1K y 0,5K

La 1K será la última de las grandes distancias en tomar la salida el domingo, a las 09.00 horas, también desde la plaza de la Iglesia. Pensada para corredores que se están iniciando, pero también para los más jóvenes y para aquellos que buscan exprimirse en recorridos explosivos, presenta 11 kilómetros y 600 metros positivos.

Su recorrido enfila hacia El Pueyo de Jaca para remontar hasta el refugio de Yandel, desde donde comienza el descenso de vuelta a Panticosa. Además, esta prueba cuenta con la categoría Promesas específica para participantes de 15 a 17 años, lo que convierte a esta distancia en un interesante escaparate para las jóvenes promesas del trail. Entre ellos participan algunos del Centro de Tecnificación de Carreras por montaña de la Federación Aragonesa, como Lucas Merodio, Adrián Ruiz, Mateo Santolaria o Julia Elías.

También destacan entre los inscritos Jaime Ruiz, Itsasnes Galfarsoro, Ana Heras o la veterana Aran Larrañaga.

Por su parte, la 0,5K es, con 5,5 kilómetros y 273 metros positivos, la prueba más corta del programa. Tendrá lugar el sábado a las 10.00 horas y está diseñada para que los deportistas de la categoría Infantil (13-14 años) se inicien en la competición.

Más allá de la competición, la 0,5K y también las pruebas de la MiniTrail representan la apuesta de futuro del Trail Valle de Tena que es acercar la montaña y el deporte a las nuevas generaciones y permitir que los más jóvenes puedan sentirse también protagonistas de un fin de semana que convierte a Panticosa en el centro del trail pirenaico.

Todas las modalidades de la carrera, que organizan la Asociación Turística del Valle de Tena y el Ayuntamiento de Panticosa, podrán seguirse en directo mediante la aplicación de cronometraje 'https://tempofinito.wiclax-results.com/TRAIL_VALLE_DE_TENA_2...', así como en las redes sociales del Trail Valle de Tena.