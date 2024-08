El Papa Francisco transmite al presidente de Aragón su preocupación por la situación en Venezuela

ZARAGOZA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este lunes que el Papa Francisco le ha expresado su preocupación por la situación en Venezuela tras las pasadas elecciones y que es "absolutamente sensible" al sufrimiento del pueblo.

"El Santo Padre es absolutamente sensible al sufrimiento del pueblo y, en este caso, sensible al sufrimiento del pueblo venezolano", ha expresado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación después de ser recibido en audiencia privada por el Sumo Pontífice, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el arzobispo de la capital aragonesa, Carlos Escribano.

Después de destacar que ha sido una reunión "especial desde el punto de vista personal" y que el Papa ha sido "cercano", "agradable" y "cariñoso", el presidente aragonés ha señalado que han aprovechado la audiencia para hablar de cuestiones que afectan a Aragón, desde el reconocimiento a la figura del Papa Luna o cuestiones relacionadas con los bienes eclesiásticos, pero también de "temas importantes que están ocurriendo en el mundo".

En este sentido, ha recordado que la Virgen del Pilar, además de patrona de Zaragoza, es también la Virgen de la Hispanidad, por lo que se sienten "muy cerca" los problemas de América Latina, como el "fraude electoral" cometido en Venezuela.

El presidente de Aragón ha indicado que, al margen de las preocupaciones del pontífice sobre "la paz en el mundo", de lo que han hablado ha sido de la situación en este país sudamericano, "de un resultado de las elecciones que no se está respetando y sobre la dificultad de saber cómo va a acabar lo que está ocurriendo en Venezuela".

"Es muy difícil de prever cuál va a ser el destino, cuál va a ser el resultado final de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero hay preocupaciones que nos unen desde Zaragoza y Aragón a lo que ocurre en Hispanoamérica y ese es uno de los mensajes fundamentales", ha apuntado Azcón, quien ha añadido que no han abordado con el Papa asuntos de política española.

"Que no haya democracia plena, que en Venezuela hoy no se respete el resultado de las elecciones no va a mejorar la vida de la gente y eso evidentemente le preocupa al Papa, porque al Papa lo que le preocupa es los problemas cotidianos de todas las personas, de todas las personas del mundo", ha concluido Azcón.