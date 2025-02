El PAR defiende una Hacienda Foral para que Aragón deje de estar en "el pelotón de los torpes"

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha defendido una Hacienda Foral propia y que la Comunidad negocie la reforma del sistema de financiación autonómica de forma bilateral para que deje de estar "en el pelotón de los torpes".

"Nosotros tenemos muy claro que en cualquier negociación que se produzca con el Estado, sea individual o colectiva, Aragón siempre sale perdiendo", ha declarado Izquierdo, que ha sido el primero en reunirse este jueves con el presidente regional, Jorge Azcón, dentro de la ronda de contactos con representantes de las fuerzas políticas aragonesas iniciada tras conocerse que el Ministerio de Hacienda retira los criterios de despoblación y orografía en su propuesta para la reforma del sistema de financiación autonómica.

Por ello, ha apostado por abandonar la vía de la negociación multilateral e iniciar una negociación bilateral, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Aragón.

"Queremos ser autónomos y gestionar nuestros recursos", ha recalcado el representante del PAR, que ha puesto como ejemplo las "dos horas de cola" del pasado fin de semana a la salida del Pirineo por unas obras que llevan siete años de retraso, algo que en Navarra, con una Hacienda Fotal propia, "no pasa" porque "el Estado destina los fondos y la Comunidad Autónoma se encarga de gestionarlos".

"¿Alguien tiene alguna duda de que esa autovía, si la hubiese construido Aragón, ya estaría hecha?", ha remachado, asegurando que "el Gobierno de España pinta 100 millones y ejecuta 25".

CRÍTICAS AL RESTO DE PARTIDOS

Por otro lado, Alberto Izquierdo ha criticado a los "grandes partidos", a los que ha acusado de votar según las indicaciones de sus direcciones nacionales sin importar el perjuicio para Aragón. Así, ha adelantado que, si sale adelante la propuesta actual para la financiación autonómica, los diputados del PP "van a votar no porque no gobiernan" y los del PSOE "van a votar sí porque sí gobiernan". "Y si mañana cambia el Gobierno y es del PP y la propuesta es la misma, los diputados del PP pasaran a votar sí y los del PSOE pasarán a votar no".

"Esa es la realidad de las franquicias políticas que se extienden por todo nuestro país. Votan a favor de lo que les dice su jefe en Madrid", ha lamentado.

Además, se ha referido también a VOX, que "se permite el lujo" de que el diputado en el Congreso por Zaragoza "no sea ni aragonés", y a Sumar, donde se enmarca el representante de CHA, Jorge Pueyo, que ha dudado de que se oponga al sistema de financiación. A este respecto, ha responsabilizado a Compromís, partido socio de CHA, de la eliminación de la variable de la despoblación, que es un criterio "fundamental" para el PAR, junto a la orografía y la dispersión territorial.

A su juicio, lo que sucede es que "quien decide lo que pasa en España es la Comunidad de Madrid, las élites políticas y, ahora mismo, Cataluña", que son las comunidades que, junto con la valenciana, quieren que prime la población sobre otras variables en la financiación autonómica. Frente a ello, Aragón "no pinta nada en Madrid".

Prueba de ello, según el diputado del PAR, es que Aragón esté perdiendo actualmente casi un 10% de su financiación, a pesar de que crece "por encima de la media" o que ha atraído 40.000 millones de inversión, "más que toda España junta".