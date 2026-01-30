El PAR duplicará el presupuesto del Plan 700 de vivienda para que llegue al doble de municipios pequeños

El candidato del PAR, Alberto Izquierdo, ha visitado la localidad turolense de Alloza. - PARTIDO ARAGONÉS

ALLOZA (TERUEL), 30 (EUROPA PRESS)

El candidato del Partido Aragonés (PAR) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, ha señalado que si su formación es determinante tras las elecciones del 8 de febrero, "multiplicará por dos la inversión del plan 700, pasando de 10 a 20 millones de euros, para llegar al doble de municipios pequeños".

Izquierdo ha visitado Alloza, acompañado por la alcaldesa, Marta Sancho, que forma parte de la lista del PAR por Teruel a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero.

El candidato aragonesista ha asegurado que la vivienda "es uno de los principales problemas que hoy tienen los aragoneses" y ha recordado que 46.000 jóvenes están buscando una en esta Comunidad y "no pueden acceder a ella por el precio o porque no existe".

Ha añadido que "lo que planteamos es que el plan 700 --dirigido a la rehabilitación de los cascos urbanos con vivienda pública destinada al alquiler asequible en los municipios de menos de 3.000 habitantes-- pase de 10 a 20 millones de euros al año, de 170 a más de 300 viviendas, y de 90 a 180 municipios". Izquierdo ha continuado diciendo que "los pueblos necesitan mucha más velocidad, el plan700 es una buena idea, pero va muy despacio y la inversión es muy poca", ha continuado.

El candidato ha puesto a Alloza como ejemplo. En esta localidad, la población crece a un ritmo de un 5%. "Alloza hoy crece a mucha velocidad, este año tiene unos 20 vecinos más y no hay vivienda de alquiler, no hay vivienda pública y el Ayuntamiento no es capaz de resolver este problema, lógicamente, con las posibilidades económicas que tiene".

Por último, ha recordado que "hace unos días, decíamos que el Gobierno de Aragón tenía que ser capaz de construir al menos 15.000 viviendas en cuatro años, al ritmo que vamos, no lo vamos a conseguir".