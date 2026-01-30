El PAR propone un plan de salud mental integral que preste una atención especial a los jóvenes

La candidata del PAR Cristina Navarro en el centro de salud de Monreal del Campo. - PARTIDO ARAGONÉS

MONREAL DEL CAMPO (TERUEL), 30 (EUROPA PRESS)

La número 2 de la lista electoral del PAR por Teruel, Cristina Navarro, ha defendido este viernes la puesta en marcha de un plan "real e integral" de salud mental con el que se preste una especial atención a los jóvenes. Ante la puerta del centro de salud de Monreal del Campo, la candidata calamochina ha señalado que "en este plan, deben implicarse diferentes departamentos del Gobierno de Aragón como los de Bienestar Social, Educación y Sanidad".

"Tenemos que cuidar de nuestros jóvenes porque son nuestro futuro y es necesario desarrollar acciones concretas que garanticen su bienestar emocional", ha señalado antes de lamentar que "el suicidio, la depresión y la ansiedad van en auge y esto no lo podemos permitir porque muchísimas veces ya no hay vuelta atrás".

El plan que propone el Partido Aragonés, según Cristina Navarro, "debe trabajar en la detección de estos problemas de salud mental en los institutos, a través de los orientadores, y en los centros de salud, en la atención primaria". Para que este plan funcione, ha puntualizado, "es fundamental que haya suficientes psicólogos y psiquiatras, que el Gobierno de Aragón se implique presupuestariamente y se contrate al personal necesario para llevar a cabo las medidas concretas".

Cristina Navarro ha resaltado que "el PAR siempre hace cosas reales para gente real porque bajamos el balón al suelo" y ha puesto como ejemplo la gestión llevada a cabo por parte del Partido Aragonés del Instituto Aragonés de la Juventud estos dos últimos años, en los que se ha llevado la asesoría de bienestar emocional para jóvenes de entre 14 y 30 años a todas las comarcas de Aragón, un servicio que antes solo se prestaba en las capitales de provincia.

"Esta medida permite que los jóvenes de todo Aragón puedan ir a un psicólogo gratis, independientemente de donde vivan", ha detallado. "Nosotros sí que apostamos por el territorio, nosotros sí que apostamos por la juventud y nosotros sí que apostamos por el bienestar emocional y por la salud mental", ha concluido.