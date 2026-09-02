El PAR traslada su "respeto" y "reconocimiento" a la trayectoria de Aliaga en un día "triste para Aragón

Archivo - El expresidente del PAR Arturo Aliaga. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PAR ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del que fuera su presidente entre 2015 y 2023: "Nuestro respeto y reconocimiento a su trayectoria y nuestro recuerdo en un día triste para Aragón".

Aliaga, que también fue vicepresidente autonómico entre 2019 y 2023 y consejero de Industria en varias legislaturas, ha muerto este miércoles, 2 de septiembre, en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza a los 70 años.

En un escueto comunicado, el PAR ha recordado que fue presidente de la formación y que desempeñó durante décadas "importantes responsabilidades al servicio de Aragón".

A continuación, la formación aragonesista ha querido trasladar su "más sentido pésame" y todo su cariño a su familia, amigos y seres queridos "en estos difíciles momentos".

"Arturo Aliaga desarrolló una extensa trayectoria política e institucional en nuestra Comunidad Autónoma, ocupando diferentes responsabilidades en el Gobierno de Aragón y dedicando una parte importante de su vida al servicio público", ha añadido.

Aliaga fue apartado de la presidencia del PAR por una moción de censura presentada por su propia ejecutiva en 2023 y, ese mismo año, fue suspendido de militancia, después de la polémica en torno al congreso de la formación que ganó Aliaga en 2022, que desencadenó un largo periplo judicial que concluyó con la anulación del congreso y la marcha de buena parte de sus rivales, que fundaron un nuevo partido, Aragoneses, cuyos miembros han acabado en las filas del PP.