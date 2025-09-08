El Parlamento aragonés pide más protección ante los fraudes por falsas inversiones en criptomonedas

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón ha aprobado este lunes, por unanimidad, una iniciativa para dar una mayor protección a los consumidores frente a engaños y fraudes financieros, protagonizados en su mayor parte por falsas inversiones en criptomonedas.

La proposición no de ley ha sido presentada por el PSOE y ha salido adelante con los votos de todos los miembros de la Comisión. También incluye una mayor difusión de información de carácter preventivo, dirigida al sector juvenil, sobre los instrumentos utilizados para la ciberdelincuencia, han informado desde la Cámara.

El diputado socialista Darío Villagrasa ha defendido la iniciativa para "poner las medidas de concienciación y protección del consumidor necesarias" porque "las infracciones ligadas a la cibercriminalidad aumentaron en Aragón un 20,2% respecto a 2022", dando como resultado un "fenómeno especialmente preocupante" y un "significativo auge".

Villagrasa ha apuntado que "las cuantías estafadas por falsas empresas de inversión en criptomonedas a través de Internet superan los cuarenta mil euros". "Llegan incluso a suplantar la identidad" de la persona estafada y "recuperar el dinero es imposible porque las empresas desaparecen", ha asegurado.

APOYO DE TODOS LOS GRUPOS

Desde el PP, Ana Marín ha manifestado que "el Gobierno de Aragón ya está llevando a cabo labores de concienciación y les pedimos que las amplíe" y ha intentado incluir en el texto que, además de citar a las criptomonedas, recoja "cualquier tipo de engaño o fraude que pueda llegar al ciudadano a través de las redes sociales", pero la enmienda ha sido rechazada.

Por parte de Vox, David Arranz ha señalado que la situación es debida a la "inmediatez y al enriquecimiento rápido sin esfuerzo unido al desconocimiento a falta de certezas sobre un producto complejo, como son las criptomonedas y los activos digitales". Además, ha considerado "preciso y positivo hacer un mayor esfuerzo en informar a los consumidores sobre los riesgos de estas prácticas y la detección de fraudes vía online".

José Luis Soro, en representación de CHA, ha sostenido que "esto no va de ir contra las criptomonedas sino de proteger a las posibles víctimas de los delincuentes" y ha dicho que es "muy oportuno impulsar campañas de educación digital" para "mejorar la accesibilidad a los canales de denuncia y asistencia a las víctimas".

La diputada de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj ha enfatizado que "los jóvenes son el sector de la población que se ven especialmente afectados por estas estafas a pequeña escala o de forma piramidal" y ha pedido que "esta estrategia sea consensuada con el resto de autonomías y países europeos".