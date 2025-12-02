El paro baja en 57 personas en noviembre en Aragón hasta los 48.722 desempleados

Archivo - El paro baja en Aragón en noviembre. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 57 personas en noviembre en Aragón en relación al mes anterior (-0,1%) hasta los 48.722 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en noviembre la mayoría de veces en Aragón (20 veces) mientras que ha bajado en 9 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2019.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 2.666 parados, lo que supone un 5,2% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 174 menos (-0.51%); Industria, 26 menos (-0.49%); Agricultura, 7 menos (-0.37%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 143 más (+2.8%); Construcción, 7 más (+0.27%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (33741), Sin empleo anterior (5246), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1907), Construcción (2589), Industria (5239).

En cuanto a sexos, de los 48.722 desempleados registrados en noviembre, 30.149 fueron mujeres, 8 más (+0%) y 18.573, hombres, lo que supone un descenso de65 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,3%).

En noviembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 30 parados más que a cierre del pasado mes (+0,6%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 87 desempleados (-0,2%).

Por provincias, el paro bajó en Zaragoza(-117), Huesca(-5) mientras que subió en Teruel(+65)

Baleares (+2.534), Castilla y León (+1.035) y Navarra (+253) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Madrid y Cataluña en donde menos, con retrocesos de 6.934, 3.903 y un 3.119, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En noviembre se registraron 34.663 contratos en Aragón, un 0,8% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 12.520 fueron contratos indefinidos, cifra un 3,3% superior a la de noviembre del año anterior y 22.143, contratos temporales (un 0,6% menos).

Del número de contratos registrados en noviembre, el 63,88% fue temporal (frente a un 65,91% del mes anterior) y un 36,12%, indefinidos (el mes precedente fue un 34,09%).