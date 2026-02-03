El paro sube en 1.141 personas en enero en Aragón hasta los 49.595 desempleados

Archivo - Oficina del INAEM - GOBIERNO DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 1.141 personas en enero en Aragón en relación al mes anterior (+2,4%) hasta los 49.595 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha aumentado en enero en todas las ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2022. En el último año el desempleo acumula un descenso de 3.133 parados, lo que supone un 5,9% menos.

Por sectores, el paro ha bajado en Industria, 33 menos (-0.62%); Construcción, 28 menos (-1.03%), mientras que se incrementó en Servicios, 1131 más (+3.38%); Agricultura, 43 más (+2.34%); Sin empleo anterior, 28 más (+0.55%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (34634), Industria (5301), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1.884), Construcción (2.688), Sin empleo anterior (5.088).

En cuanto a sexos, de los 49.595 desempleados registrados en enero, 30.548 fueron mujeres, 399 más (+1,3%) y 19.047, hombres, lo que supone un aumento de 474 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+2,6%).

En enero, el paro entre los jóvenes menores de 25 años ha subido, con 62 parados más que a cierre del pasado mes (+1,3%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 811 desempleados (+1,85%).

El paro se ha incrementado en todas las provincias, siendo las mayores subidas en Zaragoza(+785), Huesca(+266), Teruel(+90).

CONTRATACIÓN

En enero se contabilizaron 33.682 contratos en Aragón, un 1,7% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 12.149 fueron contratos indefinidos, cifra un 6,7% inferior a la de enero del año anterior y 21.533, contratos temporales (un 1,3% más).

Del número de contratos registrados en ese mes, el 63,93% ha sido temporal (frente a un 68,76% del mes anterior) y un 36,07% indefinidos (el mes precedente fue un 31,24%).

DATOS NACIONALES

En el conjunto nacional, el paro registrado ha subido en 30.392 personas en enero en relación al mes anterior (+1,2%) debido al sector servicios, que concentró casi todo el aumento del desempleo en este mes por la finalización de la campaña navideña.

Tras el repunte del paro en el arranque del año, el menor en un mes de enero desde 2022, el número total de desempleados se ha situado en 2.439.062 personas, su cifra más baja en un mes de enero en los últimos 18 años, ha subrayado el Ministerio.

El incremento ha sido inferior a las subidas registradas en los meses de enero de 2025 (+38.725 desempleados), 2024 (+60.404 desempleados) y 2023 (+70.744 parados), pero es peor dato que el experimentado en enero de 2022, cuando aumentó en 17.173 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido siempre en los meses de enero. El mayor repunte en este mes se produjo en 2009, con casi 199.000 desempleados más, y el menor se registró en 1998, con un aumento de 10.285 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado ha bajado en el primer mes de 2026 en 25.402 personas.

En el último año el desempleo ha acumulado un descenso de 160.381 parados, lo que supone casi un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 94.148 mujeres (-6%) y una caída del desempleo masculino de 66.233 varones (-6,4%).

En enero de este año se registraron 1.163.555 contratos, un 4,1% menos que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 484.295 han sido contratos indefinidos, cifra un 4,7% inferior a la de un año antes. En total, el 41,6% de los contratos realizados en enero también han sido indefinidos, porcentaje muy similar al de enero de 2025, cuando la proporción de contratos fijos fue del 41,9%.

SOLO BAJA EN BALEARES

El paro ha disminuido en enero sólo en una comunidad autónoma, la de Baleares, que restó 1.260 desempleados en el mes. Por contra, ha subido en las otras 16 regiones, principalmente en Andalucía (+8.046 desempleados), Comunidad de Madrid (+3.659) y Galicia (+3.113).

En cuanto a las provincias, el desempleo ha descendido en enero en tres de ellas: Baleares (-1.260 desempleados), Guipúzcoa (-19) y Melilla (-10). Por el contrario, el paro ha aumentado en el resto, destacando los incrementos de Madrid (+3.659 desempleados), Sevilla (+2.380) y Asturias (+1.646 parados).