El paro sube en 7.300 personas en el tercer trimestre en Aragón y se crean 6.700 empleos, según la EPA

El paro subió en 7.300 personas en Aragón durante el tercer trimestre hasta los 58.900 desempleados, un 14,1% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes, 24 de octubre. Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 8,54%.

Esta cifra de parados es la más alta en un tercer trimestre desde 2022. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Aragón (19 veces) mientras que ha subido en 5 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la mayor subida desde que hay registros.

En el tercer trimestre se crearon en Aragón 6.700 puestos de trabajo (), llevando el total de ocupados a 630.500 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde 2008.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 689.400 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 13.900 personas (+2,06%).

En el último año el paro ha aumentado en 200 personas (+0,3%) en Aragón y se han creado 11.300 empleos (+1,8%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 11.500 personas (+1,7%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 2.700 mujeres (+9,3%), frente a un retroceso del paro masculino de 4.600 parados (-20,4%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 31.800 y la tasa de paro femenino en el 9,83% . Por su parte, 27.100 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,4%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Aragón aumentó en 3.600 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 29,69%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 1.700 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 1.200 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 540.300 personas, de los que 457.100 tenían contrato indefinido (el 84,60%) y 83.200, temporal (el 15,40%).

La creación de empleo en el tercer trimestre en Aragón fue mayor en el sector público, que generó 3.800 puestos de trabajo, un 3,31% más, hasta un total de 118.700 ocupados. Por su lado, el sector privado, creó 2.900 nuevos empleos, un 0,57% más que en el trimestre anterior hasta 511.800 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 12.800 personas en el tercer trimestre (+2,37%) en la comunidad hasta los 553.900 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 6.100 (-7,38%), hasta sumar 76.600 personas.

Por sectores, el paro bajó en Industria, 1.200 menos (-20%); Agricultura, 1.000 menos (-27,78%), mientras que se incrementó en Servicios, 4.700 más (+21,66%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 3.700 más (+19,17%); Construcción, 1.100 más (+110%).

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía (+32.300), Canarias (+15.100) y Murcia (+12.500) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Extremadura y Castilla - La Mancha en donde menos, con retrocesos de 10.500, 10.300 y un 5.400, respectivamente.

En cuando al empleo, Andalucía (+65.500), Comunitat Valenciana (+37.400) y Baleares (+26.200) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Canarias y Asturias en el lado contrario, con 60.700, 14.100 y un 8.200 empleos menos, respectivamente.

