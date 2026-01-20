El Parque Bruil de Zaragoza se prepara para acoger cien nuevos árboles mientras se completan las tareas de limpieza

Las consejeras municipales de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y Políticas Sociales, Marian Orós. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proceso de recuperación del Parque Bruil, donde actualmente se están realizando tratamientos de desratización en doce puntos distintos, continúa para preparar, a finales del mes de febrero, la plantación de cien nuevos árboles que reforzarán la presencia de distintas especies en este espacio verde de Zaragoza.

Las consejeras municipales de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y de Políticas Sociales, Marian Orós, han explicado este martes que esta plantación será "el primer impulso para la rehabilitación integral de uno de los parques más queridos de la ciudad".

El Parque Bruil fue vallado hace un mes a raíz de los los informes emitidos por los servicios de Salud Pública e Infraestructura Verde, que constataron la situación de insalubridad del parque, así como el deterioro de algunos elementos de esta zona verde, según el Ayuntamiento, que ha añadido que el vallado permanecerá hasta la llegada de la primavera.

En aquel momento, las 26 personas sin hogar que dormían en el parque fueron invitadas a registrarse en el Albergue Municipal, algo que aceptaron la mayor parte de ellas.

El vallado instalado permite una zona de paso para los vecinos, además de mantener abierta la zona de ocio deportiva, mientras que en la zona restringida continúan los trabajos propios para acabar con la proliferación de roedores y vectores transmisores de enfermedades.

Así, una vez hecha la desinsectación y limpieza iniciales, se instalaron 12 puntos para la captura de roedores que siguen supervisándose de manera regular para ir luchando contra su presencia en este parque. Hasta ahora, se han capturado al menos 16 ejemplares.

No se están utilizando biocidas ni veneno, para evitar cualquier riesgo por interacción con personas o mascotas. En concreto, se han instalado siete trampas mecánicas, tres estaciones ecológicas de captura --ecobox-- y dos trampas en papeleras.

LA PLANTACIÓN, CUANDO CONCLUYA LA LIMPIEZA

En pocas semanas, cuando finalice este procedimiento de salud pública, comenzarán las actuaciones específicas para reparar el mobiliario urbano, el sistema de riego y la recuperación de praderas verdes. Asimismo, dentro del proyecto del Bosque de los Zaragozanos, está prevista la plantación de cien nuevos árboles en el parque.

Estos trabajos de plantación contarán con la supervisión técnica del Servicio de Infraestructura Verde municipal, así como del Servicio de Medio Ambiente, desde donde se coordina el proyecto de El Bosque de los Zaragozanos.

El proyecto incluye la plantación de 24 olmos, 19 arces, siete arces de Montpellier, seis almeces, seis árboles del amor, 23 fresnos, tres moreras y 12 chopos. Se trata de especies autóctonas de baja o moderada alergenicidad y adaptadas al clima y la situación geográfica de Zaragoza, con prioridad para la hoja caduca para favorecer sombras en verano y soleados en invierno, así como árboles con interés para la avifauna, ya sea por sus frutos o como posaderos.

Los ejemplares serán distribuidos de manera concreta para combinarse con los ya existentes o para favorecer, por ejemplo, la conexión del parque con las riberas del Huerva, actualmente fase también de recuperación.

La plantación de estos árboles en un ámbito urbano se suma al Plan de Reposición del Arbolado que ya está en marcha y que supondrá la plantación de 2.000 ejemplares en viario, y a la actividad propia del Bosque de los Zaragozanos, que esta quinta temporada plantea crecer en los estos meses en más de 52.000 ejemplares, con el objetivo de rozar los 260.000 árboles y arbustos plantados tanto fuera como dentro de la ciudad.

El planteamiento técnico para la recuperación del Parque Bruil propone que el espacio permanezca cerrado mientras se llevan a cabo y consolidan los trabajos previstos, de manera que esta primavera se pueda volver a abrir a su uso ciudadano con todas la garantías de salubridad y con una mejor situación de toda la infraestructura verde.

REUNIÓN CON LOS VECINOS

Por otro lado, las consejeras han transmitido esta información al Colectivo Bruil-Aloy Sala-Tenerías y han agradecido a los vecinos "su comprensión y su paciencia" ante una situación en la zona que "ha sido compleja" a lo largo de los últimos meses.

"Ahora el objetivo municipal es darle a esta zona verde un nuevo impulso para recuperar su uso ciudadano, de manera que, además, quede plenamente integrado en el corredor del Huerva, el proyecto medioambiental más importante de los últimos años", han apuntado.

En referencia al ámbito de la participación, Marian Orós ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza, además de desarrollar en los últimos años acciones concretas en materia de limpieza o de refuerzo de políticas sociales, está desarrollando en el entorno del Parque Bruil el proyecto europeo 'EMC3-Urbanew 2', en el que participan otras capitales españolas, como Barcelona, Madrid o Sevilla. En el caso de Zaragoza se cuenta con un presupuesto de 144.000 euros, de los que casi la mitad son gestionados desde el área de Políticas Sociales.

"El principal objetivo del proyecto es diseñar un programa de intervención comunitaria para la regeneración del barrio, incorporando una visión transversal que abarque aspectos sociales, comunitarios y residenciales, con un énfasis especial en la rehabilitación energética de edificios", ha explicado.

En la primera fase de diagnóstico han participado 90 personas y se han realizado dos sesiones con asociaciones de vecinos y agentes, dos sesiones de entrevistas de calle, una sesión con servicios municipales, una sesión en el albergue y una sesión con vecinos no organizados. A partir del diagnóstico, se comenzará a trabajar la fase de definición de objetivos y acciones hasta mayo.