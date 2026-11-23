La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visitas las obras de reforma del Parque Tío Jorge - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo colector del Parque Tío Jorge se ha terminado de instalar y los trabajos se centran en la superficie para avanzar en elementos complementarios a la evacuación de aguas pluviales y la posterior replantación de nuevo árboles con el objetivo inicial de que pueda volver a acoger la celebración de la Cincomarzada.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado este lunes las obras de la primera fase de de reforma integral de este emblemático parque de referencia de la margen izquierda, que se sitúa en el distrito del Arrabal.

Con una inversión en esta primera fase de 3,5 millones de euros y una intervención en 33.800 metros cuadrados, se está culminando la primera parte de las obras, que representa alrededor el 86% del total de la obra que ya está ejecutado.

Se ha abierto todo el paseo central, el bulevar, para poder introducir el gran colector de 1'5 metros de diámetro y 530 metros de longitud, junto con otras tuberías secundarias, que hacen un papel de apoyo, que permitirá que cuando llueva "no vuelva otra vez a tener desbordamientos y encharcarse", ha destacado la alcaldesa.

En paralelo, se ha acometido una "novedosa técnica" a través de dos balsas que van a permitir la infiltración del agua cuando haya tormentas. Estas dos balsas recogerán 415 metros cúbicos de agua y su existencia pasará desapercibida para los paseantes del parque.

"Simplemente van a ver una zona de jardín, unos parterres verdes con sus plantas, pero bajo rasante estarán las balsas que suponen una novedosa infraestructura que permite recoger el agua y que sirva de aliviadero al colector y las tuberías secundarias", ha detallado Chueca.

Una vez superada la fase de los trabajos del subsuelo --que se han acometido manteniendo el 80 por ciento del parque abierto para que los ciudadanos puedan pasear y disfrutarlo en la parte donde no se interviene-- y que representa el 42 por ciento de la obra, comenzará la parte exterior y más visible.

OTRAS ACCIONES

Los trabajos más inmediatos van a ser la colocación de todos los bordillos del bulevar central donde se eliminará el asfalto que era el pavimento antiguo y se sustituirá por otro "moderno y duradero", ha descrito la alcaldesa.

Además, en la plaza del Tío Jorge se colocarán unos nuevos bancos de hormigón blanco y en la nueva plaza Cinco de Marzo, que quedará al fondo, donde en la actualidad se pueden ver trabajar a las máquinas excavadoras, habrá un gran espacio multifuncional, que es una petición vecinal para celebrar grandes eventos que se hacen habitualmente en el Parque del Tío Jorge.

Asimismo, contará con más espacio para la práctica deportiva al aire libre tras las conversaciones mantenidas desde el área de medio ambiente, en colaboración con Ecociudad y en atención a la petición de los vecinos "con los que llevamos muchos meses y mucho tiempo trabajando para recoger todas sus peticiones", ha recalcado la alcaldesa.

Se habilitarán dos pistas de baloncesto, una de voleibol, un espacio de petanca, una zona de gimnasia para personas mayores y el parque infantil que estaba al lado del centro cívico se sustituye por uno nuevo que duplicará el tamaño y será plenamente inclusivo.

Otra de las peticiones vecinal es que se contará con el espacio que ha reclamado para seguir celebrando la hoguera de San Juan, que es de gran interés para los habitantes de esta zona de la margen izquierda.

Una vez finalizada esa fase se procederá a la plantación de 61 árboles, que es todo el proyecto de reverdecimiento previsto y los técnicos han considerado que es preferible esperar a la celebración de la Cincomarzada para que arraiguen mejor. Esta plantación se complementa con 3.800 metros cuadrados de zona de praderas y césped con distintos árboles, arbustos y un novedoso jardín vertical, que estará a la entrada en el lado de enfrente al centro cívico.

"Todo ello podremos verlo esta primavera, y creo que va a ser un momento muy especial y muy importante", ha aventurado la alcaldesa, quien ha elogiado el "gran trabajo en equipo, la excelente coordinación que empieza desde los vecinos que hicieron llegar sus peticiones y sus necesidades y todo el trabajo técnico que se ha desarrollado escuchando sus demandas y sus peticiones".

OTROS EJEMPLOS

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha destacado que la reforma del Parque Tío Jorge es un "buen ejemplo no solo de lo que se hace en el Arrabal, sino en el resto de la ciudad con la estrategia de reverdecimiento implementada este mandato que es histórica porque en paralelo a esta gran obra tan demandada y tan esperada se llevan a cabo otras reformas".

Chueca ha citado la transformación del río Huerva, que también estará finalizada para la próxima primavera, la creación del nuevo Parque en El Portillo, donde antes había una cicatriz urbana se convertirá en una zona verde de 9 hectáreas o la intervención en el Parque Pignatelli o el Parque del Agua.

Ha comentado que la inversión no solo llega a los parques, sino también a las calles, y este va a ser el mandato en el que más árboles se van a plantar en toda la ciudad, con casi 6.000 ejemplares, tanto en las calles como en zonas verdes.

"Creo que el compromiso firme lo demuestra que el año que viene acabaremos el mandato con un crecimiento del 53 por ciento del presupuesto en parques y jardines y medio ambiente. Es la mayor constatación de que se está haciendo un gran esfuerzo para que Zaragoza sea una ciudad con infraestructuras verdes, que influyen directamente en la calidad de vida y en la salud de sus vecinos y eso también ha sido reconocido por la Comisión Europea, por eso somos Capital Verde 2028", ha expuesto Chueca.

Tras esta exposición, ha anunciado que seguirá trabajando para que Zaragoza no solo, sino para que "siga siendo ese referente de calidad de vida, que con cada una de las obras y con cada uno de los proyectos se está consiguiendo entre todos".