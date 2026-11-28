Fotomontaje con los candidatos al Congreso Rocío Dívar (PP), Fernando Beltrán (PSOE), Carmen Rouco (Vox), Marina Rodríguez (CHA Frente Amplio), Alicia Arteaga (Podemos) y Tomás Guitarte (Teruel Existe). - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos al Congreso por las tres provincias aragonesas vivirán la jornada de reflexión dedicados a compartir tiempo con sus familias y amistades más cercanas, pasear al aire libre, disfrutar del aperitivo sabatino e incluso, en algún caso, enfrentarse a un examen de oposición.

Después de muchos días de tensión, los cabezas de lista de las distintas formaciones políticas que buscan hacerse un hueco en la Cámara Baja tratarán de templar los nervios y desconectar durante unas horas antes de afrontar la jornada decisiva de este próximo domingo, 29 de noviembre.

La candidata del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, por ejemplo, pasará el día en familia, con su marido y sus tres hijos. "La verdad es que todavía no sé exactamente lo que vamos a hacer, pero probablemente ir al parque, pasear, montar en bici y devolver a mis hijos algunas de las horas que les he robado en estas últimas semanas", ha declarado a los medios de comunicación. El PP Aragón celebrará su noche electoral en la sede autonómica.

Por su parte, la candidata de los 'populares' por Huesca, Ana Alós, tomará un café con su equipo de campaña; y el candidato por Teruel, Alberto Herrero, saldrá de ruta ciclista con sus amigos y almorzará en un bar de Torrevelilla.

En el PSOE, su cabeza de lista por Zaragoza, Fernando Beltrán, pasará la jornada de reflexión en Zaragoza. Aprovechará la mañana para hacer algunos recados que ha dejado pendientes durante estos días de intensa campaña electoral y, como suele hacer los fines de semana, saldrá a pasear por la ribera del Ebro para hacer algo de ejercicio en compañía de unos amigos. También tiene previsto tomar un aperitivo y recuperar así algunas de sus rutinas habituales. El resto de la jornada lo dedicará a disfrutar de tiempo libre con su familia.

Su compañera Begoña Nasarre, número uno de la lista por Huesca, disfrutará de este sábado de sosiego en la localidad de Alcolea de Cinca, donde ejerce como alcaldesa. Precisamente, en su responsabilidad como regidora municipal, acudirá por la mañana a la quinta feria de asociaciones que reúne en Alcolea de Cinca a varios colectivos y organizaciones no gubernamentales. Por la tarde, Nasarre participará en una andada popular a Santa Cruz con motivo de la tradicional fiesta de Santa Catalina, que concluye con una chocolatada. La socialista concluirá la jornada de reflexión con una cena con sus amigos.

Y el cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Teruel, Herminio Sancho, almorzará en Mezquita de Jarque junto a sus convecinos y, en cuanto pueda, partirá al pueblo de su mujer, el cercano Orrios, para buscar trufas en sus carrascas, pues estamos en la época de recolección. Por la tarde dará un paseo y pasará una velada tranquila justo a su familia en el pueblo.

SANTA ISABEL, RICLA Y CUTANDA

Asimismo, la cabeza de lista de Vox al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco, ha señalado que esta jornada de reflexión es "un poco especial y emotiva" y que pasará el día con su familia y amigos, "y un poquito de descanso".

Por su parte, la número uno de CHA-Frente Amplio Aragón por Zaragoza, Marina Rodríguez, tomará el vermú con "colegas" en el bar del barrio zaragozano de Santa Isabel, "intentando volver a la normalidad" y jugará al guiñote porque "no puede faltar el deporte de contacto".

La candidata de Podemos por la provincia de Zaragoza, Alicia Arteaga, se enfrenta este sábado al examen de oposición de Técnica en Educación Infantil, prueba que llevaba tiempo fijada en el calendario. Por la tarde, podrá relajarse y recuperar fuerzas en su pueblo, Ricla, donde estará acompañada de sus familiares y amigas, antes de la cita electoral del domingo.

Por último, el candidato de Teruel Existe a la Cámara Baja, Tomás Guitarte, se desplazará desde Cutanda (Teruel) hasta la Sierra de Pelarda, en un trayecto de 15 minutos, para buscar setas y de vuelta almorzará en el bar de la localidad turolense. El domingo, Guitarte votará a las 10.30 horas en el colegio electoral ubicado en el antiguo Ayuntamiento de Navarrete, en el término municipal de Calamocha.