Jorge Pastor, diputado autonómico del PSOE. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Educación del PSOE en las Cortes de Aragón, Jorge Pastor, ha advertido este miércoles del afán privatizador del Partido Popular y Vox y ha alertado de que en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre está en juego el futuro de los servicios públicos. Así, ha denunciado que ambas formaciones apuestan por fortalecer el sector privado mientras debilitan la educación y la sanidad públicas, un modelo que está quedando patente en las políticas del Gobierno de Jorge Azcón en Aragón.

"Es una evidencia que el Partido Popular y Vox cuando gobiernan apuestan por recortes y por privatizar y por fortalecer el sistema privado lo cual conlleva debilitar el sistema público", ha asegurado en rueda de prensa el diputado socialista, que ha señalado que las decisiones del Ejecutivo aragonés en materia educativa constituyen un ejemplo de esta forma de gobernar.

Pastor ha recordado el interés del Gobierno de Azcón de concertar el Bachillerato, una medida que fue paralizada cautelarmente por la Justicia, y ha criticado que PP y Vox pretendan destinar unos 130.000 euros por aula y año a financiar estos conciertos en lugar de reforzar los centros públicos, incrementar las plantillas docentes y atender las necesidades de la comunidad educativa.

El portavoz socialista ha criticado que los presupuestos de PP y Vox buscan mejorar la financiación de los colegios privados mientras dejan sin resolver numerosos problemas de la enseñanza pública. A su juicio, esta política evidencia cuáles son las prioridades del Ejecutivo aragonés y su apuesta por un modelo que favorece la iniciativa privada frente al fortalecimiento de los servicios públicos.

Pastor ha extendido esta crítica a la sanidad y ha advertido de que el próximo domingo los ciudadanos tendrán que decidir entre dos modelos de gestión de los servicios esenciales. "Un modelo de educativo y de sanidad público y fuerte o por el otro lado un sistema que lo que intenta es fortalecer a sus amigos al sector privado", ha señalado.

El diputado socialista ha relacionado esta política de privatizaciones con la actitud del Partido Popular hacia las movilizaciones en defensa de la escuela pública y ha denunciado el hostigamiento al que, a su juicio, está sometiendo a la comunidad educativa.

En este sentido, ha rechazado las acusaciones lanzadas por los populares contra la manifestación celebrada el pasado miércoles en Zaragoza, convocada por los sindicatos educativos para reclamar mayor inversión y apoyo a la enseñanza pública. Pastor, que participó en la protesta, ha defendido que se desarrolló pacíficamente y ha criticado que el PP pretenda presentar como violentos a los docentes, las familias y los estudiantes que ejercieron su derecho a manifestarse.

El portavoz socialista ha lamentado que, en lugar de escuchar las reivindicaciones de la comunidad educativa y buscar soluciones a sus problemas, el Partido Popular opte por desacreditar las protestas y plantear su denuncia ante la Junta Electoral.

Jorge Pastor ha expresado su reconocimiento a profesores, maestros, familias, alumnos y trabajadores de la enseñanza pública, a quienes ha definido como el corazón del sistema educativo. También ha reivindicado la importancia de una educación pública fuerte para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial, especialmente en una comunidad como Aragón.

El diputado ha asegurado que seguirá participando en las movilizaciones en defensa de la escuela pública y respaldando a quienes reclaman más medios y una mejor educación para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia o situación económica.

Por último, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Pastor ha recordado el papel fundamental de la educación en la lucha contra la violencia machista y ha defendido que un sistema educativo público sólido es también una herramienta imprescindible para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.