Pastor (PSOE) denuncia que cerca de 2.000 alumnos aragoneses estudiarán el próximo curso en 100 aulas prefabricadas

El diputado del PSOE Jorge Pastor. - PSOE.

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón Jorge Pastor ha denunciado este jueves "un nuevo récord negativo" del Gobierno PP-Vox de Jorge Azcón: en el próximo curso académico cerca de 2.000 alumnos aragoneses estudiarán en 100 aulas prefabricadas.

"Más alumnos y más aulas prefabricadas que nunca", ha asegurado, destacándolo como "un claro síntoma de la falta de planificación en educación".

Jorge Pastor ha dicho "no entender" por qué si son necesarias un número tan elevado de aulas prefabricadas, 31 más que el curso anterior, el Gobierno de Azcón no ha previsto ni proyectado la construcción de nuevas infraestructuras educativas, "más allá de aquellas que dejamos planificadas en el Gobierno liderado por el PSOE".

"No han planificado ni iniciado ningún colegio ni instituto nuevo y únicamente están construyendo aquellos centros que dejamos planificados antes de la llegada de Azcón, como el de Cabañeta de El Burgo de Ebro (Zaragoza), que se acaba de terminar", ha afirmado Pastor apuntando demandas de infraestructuras en lugares como Monzón, Caspe, Parque Venecia o Pinseque.

El parlamentario socialista ha puesto el acento, además, en que este aumento "extraordinario" de aulas prefabricadas se produce en un contexto en el que el número de alumnos está descendiendo, el Gobierno PP-Vox está cerrando aulas en los colegios públicos de Aragón y en el que se están incrementando los conciertos educativos.

"BARRACONES"

En contraste, ha recordado la situación de los centros educativos cuando el Partido Popular (PP) estaba en la oposición y denominaba a las aulas prefabricadas "barracones": en plena pandemia y con el Gobierno de Javier Lambán construyendo nuevos centros y reduciendo el número de alumnos por aula, que exigía más espacios educativos y más profesorado, los populares criticaban "duramente" su instalación.

"Y había muchas menos de las 100 que tendremos este curso", ha explicado el portavoz de Educación del PSOE remarcando "la hipocresía del Gobierno de Azcón".

"Que se apliquen su propio criterio: en un escenario mucho más sencillo de planificar en aquel 2020, necesitan ahora 100 aulas prefabricadas, más que nunca", ha dicho. Pastor ha subrayado que los Gobiernos de Jorge Azcón "tampoco han sido capaces, tres Gobiernos y tres consejeras, de diseñar un plan ambicioso para la adecuación de los colegios e institutos más antiguos aprovechando los fondos europeos como si están haciendo otras comunidades autónomas".

Además, ha criticado los resultados de un "supuesto" plan de climatización anunciado "a bombo y platillo" y con un coste de 2,8 millones de euros "claramente insuficiente".

"Ante una pregunta escrita del Grupo Socialista en las Cortes, la respuesta ha sido que lo único que habían hecho era una encuesta. Eso sí, con un nombre muy bonito: Aulas que respiran", ha cuestionado el portavoz de Educación en las Cortes recordando también que el Gobierno de Azcón "tampoco apoyó" el reparto de fondos del Gobierno de España para climatizar las aulas, "quedándose solo frente al resto de comunidades autónomas".

Por todo ello, Jorge Pastor ha anunciado una pregunta en Pleno a la consejera Susín sobre "el plan de infraestructuras educativas del Gobierno de Aragón para los próximos cuatro años" y una solicitud de comparecencia de la directora general de Infraestructuras, una nueva figura en el organigrama de la consejería de Educación que, ha dicho, "contrasta con los objetivos del Gobierno del "desregulador"".

"Una dirección general no hacía falta porque de las infraestructuras educativas ya se encargaban la Gerencia y la Secretaría General Técnica", ha argumentado el diputado socialista apostillando: "Supongo que alguien tendrían que colocar".

Frente a "la falta de compromiso con la escuela pública" del Gobierno PP-Vox, Pastor ha agradecido a los "numerosos ejemplos de madres, padres y profesorado" en su favor. Ha puesto como ejemplo a las madres y padres del colegio Jerónimo Blancas de Zaragoza, "que este verano están dedicando su tiempo y sus recursos pintando y arreglando los espacios de sus hijos para que puedan empezar el próximo curso en mejores condiciones. Gracias por el ejemplo y la dedicación".