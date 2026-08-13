Educación critica "el cinismo" del PSOE por oponerse ahora a las aulas prefabricadas y destaca "su incapacidad gestora"

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha criticado este jueves "el cinismo" manifestado por el portavoz de Educación del PSOE, Jorge Pastor, quien esta mañana ha rechazado el aumento de las aulas prefabricadas para el curso próximo. El Ejecutivo ha destacado la "incapacidad gestora" de los socialistas.

"Es complejo solucionar todas las carencias y deficiencias arrastradas durante décadas en este ámbito, pero se está haciendo y la creación de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos Educativos encarna un paso más para articular mejores respuestas", han señalado desde el Departamento.

"Si el PSOE cuestiona su puesta en marcha es porque pone en evidencia su desidia durante 8 años, con una colección de planes que nunca se cumplían y que dejaron como herencia tras las elecciones de mayo de 2023 centros sin terminar y edificios en estado crítico, una realidad de la que el señor Jorge Pastor es cercano conocedor habida cuenta de su desempeño como Secretario Provincial de Educación en Zaragoza".

El Ejecutivo de Azcón también ha redactado estudios de inundabilidad, "inéditos en la anterior etapa", y ha elaborado un plan de contingencia mediante el que se han revisado ya 105 centros para regularizar el estado sus instalaciones eléctricas, su sistema anti-incendios, pararrayos y calderas, han continuado.

Al contrario, el PSOE "ni se encargó de conservar los edificios antiguos, ni fue capaz de elaborar un inventario de centros para poder monitorizar posibles necesidades o deficiencias".

"Lo que sí es por definición una falta de planificación es que los colegios que se transformaron en Centros Públicos Integrados (CPI) no contasen con la fase de Secundaria: ante esta dejadez, el Gobierno de Jorge Azcón ha concluido la fase de Primaria y continúa avanzando con la de Secundaria, que en muchos casos está terminada ya", han expresado desde la Consejería de Educación.

"Algo similar sucedió con varios proyectos de antiguas guarderías --ahora Escuelas de Educación Infantil (EEI)-- que se hicieron deprisa y corriendo sin tener en cuenta el estado de las instalaciones eléctricas y de gas".

Por último, Educación continúa esperando las disculpas de Pastor "por mentir sobre la climatización del Pignatelli" y lamenta "que persevere en salpimentar de mentiras e inexactitudes --conscientes o no-- cada comparecencia que protagoniza ante los medios".