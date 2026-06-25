Pedro Sánchez, sobre el incendio en la provincia de Huesca: "Compartimos la preocupación y angustia de los vecinos"

Imagen del incendio en la provincia de Huesca, que afecta a la Comarca de La Litera. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha compartido "la preocupación y angustia de los vecinos desalojados en Azanuy, Calasanz, Alins", a causa del incendio originado en la mañana de este jueves.

Sánchez ha escrito un mensaje en su perfil de la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que ha indicado: "Permanecemos muy pendientes de la evolución del incendio de Tamarite de Litera, Huesca. Compartimos la preocupación y angustia de los vecinos desalojados en Azanuy, Calasanz, Alins. Y los confinados en Fonz".

Ha recordado el jefe del Ejecutivo central que efectivos "de @mitecogob y @UMEgob están ya en zona trabajando en su extinción". También ha hecho un llamamiento a la precaución: "Nos encontramos en máxima alerta de riesgo de incendios forestales".