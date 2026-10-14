Pedro Sánchez promete en Zaragoza "cuatro años más de revalorización de las pensiones conforme al IPC"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto de los socialistas aragoneses, en el Hotel Iberus de Zaragoza. - Marcos Cebrián - Europa Press

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha prometido este miércoles, en un evento público en un hotel en Zaragoza, que si continúa gobernando tras las elecciones generales del 29 de noviembre habrá "cuatro años más de Gobierno progresista, cuatro años más de avances sociales y cero recortes y cuatro años más de revalorización de las pensiones conforme al IPC. Ese es mi compromiso".

En su intervención, Pedro Sánchez ha aseverado que el sistema público de pensiones "goza de una extraordinaria salud" y ha pedido a los jóvenes "mucha calma", también a los mayores, aunque ha afirmado que cuando el PP habla de sacrificio significa "un negocio para unos pocos".

Ha recordado la reforma de las pensiones que implementó su Gobierno, subrayando que fue un acuerdo con la Comisión Europea y conllevó la reforma del Pacto de Toledo, proclamando que "gracias a las medidas de refuerzo de la sostenibilidad y garantía, el sistema de pensiones está absolutamente garantizado", como así ha manifestado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). "No podemos enfrentar y no se debe enfrentar a los mayores con los jóvenes".

Sánchez ha enmarcado el proceso de regularización de migrantes en la política de revalorización de las pensiones, indicando que del millón doscientas mil personas en trámites de consecución de los permisos de residencia y trabajo "casi medio millón están trabajando y cotizando a la Seguridad Social: Eso también es llenar la hucha de las pensiones y garantizar las pensiones del presente y del mañana".

Ha apuntado que el anterior presidente, Mariano Rajoy, dejó la hucha de las pensiones en 5.000 millones de euros y "vamos a acabar la legislatura con 20.000 millones en la hucha de las pensiones".

"Hemos demostrado que con nuestra política económica podemos revalorizar las pensiones y llenar la hucha de las pensiones, que podemos aumentar el salario mínimo interprofesional y aprobar una reforma laboral que trae menos precariedad de la que había antes".

Ha afirmado que tiene "muchas ganas" de celebrar las elecciones porque está "escandalizado" porque la derecha "ha destapado" sus cartas y "asusta la crueldad indigna", señalando que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que "da igual" el modelo de pensiones y servicios públicos, frente a lo que ha aseverado que "no es lo mismo" un hospital público que uno de Quirón.

MARICARMEN

Tras afirmar que la causa de su primera etapa de gobierno fueron los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI y la reforma laboral, entre otros temas, "ahora esa causa lleva el nombre de una mujer --Maricarmen Abascal-- que murió desahuciada con 87 años, que nos dijo a todos los poderes públicos que lo que ella había sufrido no lo sufriera nadie más".

Se ha dirigido a los manifestantes que se han movilizado a raíz de este caso y a quienes se han solidarizado para afirmar que "esa causa la vamos a volver a ganar como se ganan todas las batallas, teniendo un Parlamento mucho más progresista" para que su Gobierno llegue "más lejos y antes" para afrontar "la emergencia habitacional" que viven muchos ciudadanos.

"Si la causa de nuestros abuelos fue la democracia, y la de nuestros padres la del Estado del Bienestar, la vuestra será la causa de la vivienda la próxima legislatura", ha prometido Pedro Sánchez, quien concurrirá a las elecciones "con optimismo y esperanza frente al miedo".

El secretario general del PSOE ha enfatizado que la derecha "siempre quiere enfrentar", poniendo el ejemplo de la política de vivienda, tras lo que ha asegurado que las medidas que ha tomado su Gobierno "favorecen al pequeño propietario y al inquilino" porque "el problema está arriba, en los aticazos y en los fondos buitre", en aquellos que gastan "fondos públicos para comprar áticos con 200 metros de terraza".

"Así que movilización social, el no de los de siempre y la solución en las urnas el 29 de noviembre, apostando por esta fuerza política que es la fuerza política de la gente, el Partido Socialista", ha concluido.