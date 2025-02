Pepe Álvarez (UGT) pide al PP que "no entorpezca el debate" sobre la reducción de la jornada laboral

También reclama al Gobierno que acompañe la subida del SMI con la del mínimo exento del IRPF

ZARAGOZA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha llamado al PP a "no entorpecer" el debate sobre la reducción de la jornada laboral, un objetivo para el que ha asegurado que su sindicato "trabajará por tierra, mar y aire" para lograr una mayoría parlamentaria en el Congreso.

El líder sindical ha asistido a la clausura del IX Congreso Regional aragonés en el que José Juan Arceiz ha sido reelegido cuatro años más como secretario general autonómico.

Álvarez ha asumido la necesidad de contar con los votos favorables de PP o Junts "y, si es posible, de los dos grupos mejor", para sacar adelante en el Parlamento la reducción de la jornada laboral impulsada por el Gobierno y los sindicatos, una medida para la que no se ha tenido en cuenta la opinión contraria de los empresarios.

Por ello, ha llamado al PP a que "no entorpezca" el debate, "que es un sentimiento de la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Está a tiempo de hacerlo bien. La opinión pública y los trabajadores y las trabajadoras se lo van a agradecer y que no lo tengan que hacer arrastrando los pies, como hemos visto que han hecho algunas cosas últimamente", ha reclamado.

Para reforzar su posición y sumar respaldo a la medida, el próximo 4 de marzo UGT se concentrará en las Tres Chimeneas de Barcelona, "donde hace más de 100 años se logró el hito de llegar a la jornada de ocho horas por seis días. Nos parece que es muy importante volver allí para que seamos conscientes de que no solo sirve poner hitos, sino que los que algunas veces han aprovechado de los hitos ahora los respeten", ha considerado.

Al hilo de esa concentración, el líder de UGT ha señalado que "difícilmente entenderíamos los catalanes y las catalanas que Junts no dejara que ese proceso de tramitación pudiera seguir adelante y que juntara sus votos con los de Vox y con los del PP para impedir que eso fuera así".

Además, Álvarez no ha dejado pasar la ocasión para reiterar la postura de UGT de que la subida del SMI que el Gobierno aprobará el próximo martes venga acompañada de la subida del mínimo exento del IRPF: "El Gobierno tiene que ser consciente e que no se trata de bajar los impuestos para los perceptores del SMI, sino que se trata totalmente de no subir los impuestos porque hoy las personas que reciben el SMI no pagan IRPF y, por tanto, quienes lo reciban mañana tampoco tienen que pagar IRPF, me parece que es lógico".