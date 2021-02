Pérez Calvo (Cs): "Es importante facilitar la estabilidad política para alcanzar otras metas"

El líder de la formación en Aragón dice que "no hay una sola crítica que hagamos al Gobierno que no vaya acompañada por una propuesta"

ZARAGOZA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press que este partido está "tremendamente orgulloso de haber demostrado lo útil que se puede ser cuando uno está en la oposición, lo importante que es facilitar la estabilidad política para alcanzar otras metas y poner en valor una aportación como sacar adelante, con el mayor consenso posible, un Presupuesto en el momento que más se necesitaba o proyectos como la Ley de Simplificación Administrativa".

Cs es una "garantía de estabilidad", ha dicho Pérez Calvo, para quien "en una situación como esta un gobierno debe asumir el riesgo de perder unas elecciones y desde la oposición tienes que estar dispuesto a no ganarlas".

Ha señalado que "el Presupuesto de 2021 es una herramienta viva, pero cualquier modificación se haría siempre respetando el espíritu del mismo: no aumentar la presión fiscal, facilitar la conciliación, las ayudas a pymes y autónomos y tratar de ser útil", de manera que "no tendría sentido desatar lo atado".

El Presupuesto de 2021 ha contado con "el visto bueno" de CEOE y CEPYME, que no son "sospechosos de sentirse cómodos, tradicionalmente, con los partidos de izquierdas", ha continuado el líder de Cs, aseverando que su aprobación "ha sido un ejercicio de altura de miras por parte de todos" los participantes, mientras "otros grupos han preferido agarrarse al papel de oposición para decir no" y se han producido "incongruencias de grupos que han apoyado la Mesa de la Reconstrucción y han dicho 'no' a la memoria económica".

Pérez Calvo ha visto al presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, "convencido de que ahora tocaba hacer lo que se debía hacer, lo que significa que no sirve dejarte llevar por prejuicios ideológicos" ya que "la realidad es la que es".

Ha dejado claro que sería "una bajeza moral impresentable" tomar decisiones pensando en las elecciones autonómicas de 2023. "No estamos en clave electoral, estamos para salvar vidas y empleos", ha afirmado, insistiendo en que "va a ser una primavera durísima y estamos aquí para activar todos los mecanismos para parar ese 'tsunami' y cumplir con nuestra obligación, que es resolver problemas y no crearlos".

INTERÉS GENERAL

"Nosotros, en ningún momento, hemos planteado nuestra conveniencia o interés, ni como partido ni a nivel personal", ha resaltado Pérez Calvo, añadiendo que Cs ha manifestado una actitud "en forma de respuesta al interés general de los aragoneses" porque "hace falta estabilidad social y económica", y se ha preguntado "¿cómo se consigue si no hay, previamente, estabilidad política?".

"¿Alguien puede garantizar que esa estabilidad del cuatripartito, para que las cosas funcionen, habría sido la misma si Cs no hubiera estado ahí parea decir a los aragoneses 'nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación?", ha cuestionado, para quien "a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes".

Ha opinado que "la gente lo va a valorar en la medida en que vaya viendo que las medidas se pueden adoptar en tiempo y forma, y la Ley de Simplificación Administrativa es un ejemplo: no es habitual que una ley de estas características se pueda aprobar con esta celeridad en un cuatripartito donde hay sensibilidades tan dispares".

A su parecer, "a lo mejor algo ha tenido que ver la predisposición de un grupo desde fuera para decir 'adelante, presidente' y, si un momento dado hay discrepancias dentro del cuatripartito, vamos a estar ahí", lo cual "tiene que dar tranquilidad a la gente de la calle".

Para Pérez Calvo, "si Cs no hubiera estado ahí, quizás el Presupuesto estaría todavía en fase de negociación", de forma que "la sensación que queda es que, a pesar de la crisis, tenemos estabilidad política para tomar decisiones con la mayor urgencia posible".

"Al final es muy difícil instalarte en el 'no" porque "si está bien, si es correcto, dices que sí". A Pérez Calvo le da "envidia sana" el caso de Italia, donde se ha creado un Gobierno de concentración, mientras en España "estamos tirándonos los trastos a la cabeza".

El dirigente de Cs ha defendido la "política útil" y ha considerado que el asunto no consiste en que Lambán necesite, o no, a este partido, sino que "nos necesita ahora un tejido social que, sin estabilidad política, ve que es muy difícil sacar adelante proyectos de interés social y económico", por lo que "no nos vamos a abonar al no por el no", ha mantenido.

"No hay una sola crítica que hagamos al Gobierno que no vaya acompañada por una propuesta" porque "no nos mueve tanto la estrategia como la convicción de que estamos haciendo lo correcto".

RENOVACIÓN ORGÁNICA

El proceso de renovación de la estructura de Cs "ha sido muy largo y se ha visto condicionado por la pandemia", ha continuado Daniel Pérez Calvo, indicando que se han tenido que respetar los plazos y ha recordado que el proceso comenzó en noviembre de 2019, cuando dimitió el presidente nacional, Albert Rivera, celebrándose la asamblea extraordinaria el 30 de abril de 2020, para después elegir los comités autonómicos, provinciales, locales y agrupaciones, lo que ha concluido el 31 de enero pasado. Cs tiene unos 850 afiliados en Aragón.

En cuanto a la participación del 51 por ciento de los afiliados en Aragón, ha dicho que "es un promedio" y que "es bueno que los afiliados se impliquen mucho más a la hora de hacernos llegar esa voz de la calle".

El líder regional de Cs quiere que los afiliados "se sientan identificados con el proyecto y vean que Cs es un partido que trabaja por la gente desde la moderación y la sensatez, y digan 'me siento ciudadano", agregando que darse de baja porque no gusta una decisión concreta no permite defender un proyecto político "a largo plazo". Ha celebrado el caso de Murcia, donde tras cesar el presidente de la Región a su consejero de Sanidad por vacunarse antes de tiempo "entró gente a afiliarse".

Pérez Calvo ha elogiado a la presidenta nacional, Inés Arrimadas, considerando que "no hemos sido capaces, en general, de valorar el palo del 10 de noviembre de 2019, dolorosísimo", cuando Arrimadas cogió el timón de "un partido que estaba hecho unos zorros y se lo echa al hombro", estando entonces el partido naranja con una estimación de voto del 2 por ciento en toda España, mientras que ahora es un partido "vivo" y "tiene un espacio político", añadiendo que "por muchos que vengan a reivindicarlo, llegan tarde".

"En el centro hay que estar, llueve, te caen palos, hay incomprensiones y momentos muy duros", ha proseguido Daniel Pérez, quien ha hecho notar que "hay una gama de grises en la cual uno tiene que moverse". Pasado más de un año desde el relevo, "se hizo lo que tocaba", ha celebrado, quien ha comentado que Arrimadas "ha seguido muy de cerca todo el proceso de negociación de los Presupuestos" de Aragón.

"LIMITACIONES TREMENDAS"

"No hemos podido hacer todo lo que hubiéramos querido", ha reconocido, tras más de un año y medio de legislatura. En Zaragoza, donde Cs gobierna con el PP, ha habido unas "limitaciones tremendas" por la pandemia y no se han podido implementar proyectos de "vanguardia", como en el caso del Área de Cultura, puntualizando que "donde estamos se está haciendo un buen trabajo" y que "lo importante es trabajar de manera coordinada y pensando en el interés general".

Cs cuenta en la capital aragonesa con "un equipo solvente, con gente muy preparada y que sabe marcar su propia impronta". Ha defendido el proyecto "Zara-Goya" presentado semanas atrás por la vicelalcaldesa, Sara Fernández, lamentando que "desde el primer momento parece que todo son palos en las ruedas" y ha avisado de que "no nos vamos a rendir", de forma que "quien no esté interesado va a tener que explicar por qué".