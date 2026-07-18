El perímetro del incendio de Orés se mantiene en 80 kilómetros y las condiciones

FARASDUÉS (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que se ha desplazado al puesto de mando avanzado de Farasdués para seguir la evolución del incendio de Orés, ha señalado que "el perímetro se mantiene en unos 80 kilómetros, es decir, no se ha extendido. Podemos decir, en términos generales, que las condiciones en estos momentos son más favorables que ayer, a estas mismas horas".

Ha añadido que "la situación aún es compleja y, de hecho, ha habido cuatro municipios más a los que se le ha extendido el preaviso informativo para que la población tenga preparado lo más indispensable, sobre todo, por las personas mayores, sus medicamentos, que son Sos del Rey Católico, Navardún, Urriés y Catilliscar". El fuego ha afectado a 15.400 hectáreas y han sido desalojadas 1.000 personas.

Vaquero ha apuntado que "los alcaldes en estos momentos son un pilar, están sometidos a mucha tensión, están dándolo todo porque son la referencia de sus vecinos y, desde luego necesitan todo nuestro ánimo. Por ello, queremos lanzar desde aquí un mensaje de la importancia de los alcaldes de todos los pueblos que en estos momentos tienen un compromiso, que es indispensable con todos sus vecinos".

La vicepresidenta ha expuesto que "en las próximas horas seguimos a expensas de que los cambios del viento nos permitan aplicar las diferentes variaciones en el funcionamiento de los operativos. Se mantiene ese perímetro, hay mejores previsiones y, conociendo ya las variaciones del tiempo se va a llevar a cabo esa concentración en aquellos focos que están más activos, pero a la vez también nos estamos anticipando, es decir, en el vector propagación que se ha considerado que se puede producir en las próximas horas, se están ya anticipando los operativos para tratar de controlar esas posibles extensiones".

Por su parte, el director de Extinción, Carlos Cacho, también ha apuntado que no ha aumentado el perímetro ni el número de hectáreas afectadas. "Ahora mismo trabajamos en una situación con una previsión complicada en la medida en la que tenemos un viento cambiante, que va a soplar prácticamente en las cuatro direcciones posibles y, eso hace, por un lado, que tengamos que trabajar en anticipación y, por otro, que no podamos dar por totalmente consolidadas zonas de trabajo que en condiciones normales sí que lo podríamos hacer".

Cacho ha explicado que "en principio, la previsión es mejor es mejor que la de ayer, nos queda todavía un día complejo, tanto por el aumento de temperatura y viento que tendremos, como sobre todo por ese viento cambiante. Estamos en intentar estabilizar el incendio, parece que las condiciones son más favorables que las de ayer, aunque hay que ser prudentes en cuanto a una valoración".

El director de Extinción ha resaltado "la contundencia y el despliegue de medios, que es de los más potentes que hemos podido tener hasta ahora en un incendio en la comunidad autónoma", además del cierto éxito en las estrategias de extinción, teniendo en cuenta que el incendio es muy complejo y hemos contenido el fuego en el entorno de Luesia. De momento, hemos conseguido que no afecte al espacio natural del paisaje protegido de la Sierra de Santo Domingo y aunque se han tenido que evacuar poblaciones, estas se han defendido".