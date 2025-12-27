Pilar Alegría critica la "falta de implicación y recursos" del Gobierno de Azcón con la enseñanza pública

La candidata del PSOE Aragón a las elecciones autonómicas del 8F en la visita previa de este sábado por la mañana a Sabiñánigo. - JOSÉ D. VALERO CABREJAS

JACA (HUESCA), 27 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, se ha reunido este sábado por la tarde con representantes de la comunidad educativa del IES Domingo Miral de Jaca (Huesca), quienes le han trasladado las necesidades que este centro educativo público plantea al gobierno aragonés: una urgente adecuación de los espacios del instituto y solventar cuanto antes los graves problemas de humedad y de aislamiento que padece este centro educativo de Secundaria y Bachillerato de Jaca, entre otras demandas.

Pilar Alegría ha reprochado la "falta de implicación y de recursos" del gobierno de Azcón con la educación pública y ha reivindicado "un modelo de derechos que pasa por el derecho a la educación pública y de calidad frente al modelo de las dos derechas de privatización y recortes".

"Mi objetivo es, desde la presidencia de Aragón, dar respuesta a las necesidades que plantean las comunidades educativas de centros públicos como éste de Jaca y, en definitiva, una mejora de la educación pública", ha dicho Pilar Alegría.