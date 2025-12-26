Pilar Alegría defiende que las listas del PSOE "no nacen de los dedazos"

La secretaria general de los socialistas aragoneses y candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, este viernes en la iniciativa 'Libros que importan' que se celebra en la plaza del Pilar de Zaragoza. - PSOE

ZARAGOZA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de los socialistas aragoneses y candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha defendido que las listas de su formación para las elecciones autonómicas del 8 de febrero "nacen de la aportación y del debate interno de los militantes y no de los dedazos".

Ante las informaciones que apuntan a que cinco diputados habrían renunciado a formar parte de las candidaturas por haber sido ubicados en puestos de difícil salida, Alegría ha asegurado que todas las candidaturas en las tres provincias han sido aprobadas "por unanimidad, sin ningún voto contrario".

"El Partido Socialista es un partido grande, con un número muy considerable de militantes, que tenemos representación en los 731 municipios y en todas las comarcas y lo que se busca fundamentalmente con esa lista es unidad", ha reivindicado la líder socialista, que ya apeló a esa unidad en la presentación de su candidatura en el acto de La Zaida.

Una unidad que se refleja, ha subrayado, en la "unanimidad" y en "el apoyo tan importante que han recibido". Además, ha apelado a la "renovación" de las listas.

DEBATES Y LA UNIÓN DE LAS IZQUIERDAS

Con esas premisas, Alegría, pese a los malos augurios de las primeras encuestas y el negativo resultado de las elecciones de Extremadura, Alegría ha asegurado que se presenta "para ganar": "Salimos con todas las ganas, toda la energía y con proyecto, con un buen programa electoral formado por propuestas que recogen sobre todo los principales problemas que tienen los aragoneses y planteando soluciones para estos próximos cuatro años, si conseguimos esa confianza mayoritaria de los aragoneses".

Preguntada por los medios de comunicación sobre su posicionamiento ante los debates electorales del 8F, Pilar Alegría ha mostrado su voluntad de participar tanto en el debate con todas la formaciones políticas con representación en las Cortes como en el cara a cara con el candidato del PP, Jorge Azcón.

"Los candidatos tenemos el deber y la obligación de explicarles a los ciudadanos cuál es nuestro proyecto y cuáles son nuestras propuestas y los ciudadanos además tienen el derecho a escuchar las distintas propuestas", ha defendido.

Y sobre posible coalición de los partidos a la izquierda del PSOE, Alegría ha considerado "positivo" que esas formaciones pudieran llegar a acuerdos, aunque ha reconocido que no depende de ella ni le corresponde hablar sobre las decisiones de otros partidos.

"Creo claramente que nuestro adversario en estas próximas elecciones es esa coalición del Partido Popular y Vox, que son dos partidos políticos con diferentes siglas, pero con el mismo proyecto para este territorio", ha situado.