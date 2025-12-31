Pilar Alegría (PSOE) reivindica "una política que escuche, sume y no divida en Aragón"

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría. - PSOE.

ZARAGOZA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata a las elecciones autonómicas, Pilar Alegría, ha defendido en su mensaje de año nuevo la necesidad de que Aragón vuelva a contar con "una presidencia que escuche de verdad, que sume y que no divida, que recorra el territorio sin prisas ni artificios, que esté en los pueblos más pequeños y en las ciudades más grandes y que no desaparezca en los días difíciles".

En el vídeo, grabado en su casa de su localidad natal, La Zaida, Alegría reivindica un Aragón basado en el diálogo, la escucha y la convivencia. "Aragón no es ruido ni bronca. Aragón es convivencia, esfuerzo, sentido común y respeto", ha subrayado, al tiempo que ha alertado frente a una política que "grita, señala, divide e insulta", porque "Aragón no es eso".

La candidata socialista apela también a su experiencia personal y a los valores con los que creció en una familia trabajadora y en un pueblo pequeño.

"En mi casa no me enseñaron a odiar. Me enseñaron a escuchar y a dialogar. A entender que quien piensa distinto no es un enemigo, es tu vecino o tu vecina, alguien con quien compartes calle, plaza y futuro. Por eso, ningún aragonés es extraño para mí, piense como piense".

En su mensaje, Alegría realza el Aragón real, el de las personas que sostienen la comunidad en los momentos difíciles. "La vida, como Aragón, se sostiene porque hay gente que cuida, que empuja y que no se esconde cuando llegan las dificultades", ha afirmado.

La secretaria general del PSOE Aragón ha señalado que las próximas elecciones representan una oportunidad para mirar al futuro con esperanza y ambición colectiva. "Yo no quiero un Aragón resignado. Quiero un Aragón que crea en sí mismo, que defienda sus derechos y que, frente a cualquier privilegio, defienda los derechos de las mayorías", asegura. En este contexto, Alegría reivindica una forma de hacer política basada en la serenidad, la verdad y el respeto.

"A la mentira le responderé con la verdad, a los bulos con datos y al ruido con serenidad, porque no creo en una política que se alimente del miedo y mucho menos del odio".

Alegría ha concluido su mensaje de año nuevo apelando a la unidad y al compromiso con el futuro de la comunidad. "Aragón necesita avanzar con un gobierno que una, que cuide y que piense siempre en el hoy y en el mañana", y desea a todas las aragonesas y aragoneses un feliz 2026, "un año para seguir caminando juntas y juntos, defendiendo lo que somos y defendiendo tus derechos".