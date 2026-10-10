Pilar Borraz y Ramón Boria, socios de honor con emblema de oro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria

La entrega de la distinción se ha realizado en el marco del 48º Congreso Nacional de SEMERGEN. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria ha distinguido a la turolense María Pilar Borraz Mir, actual gerente Única de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, y al director general de Inspección y Política Sanitaria del Departamento de Sanidad, Ramón Boria, como socios de honor con emblema de oro de SEMERGEN, su máxima distinción.

El reconocimiento, acordado por la Junta Directiva Nacional que preside el doctor José Polo García, valora su trayectoria dentro de la sociedad científica y su implicación en numerosos proyectos que, en palabras de la propia carta de concesión, "sin su dedicación y compromiso no hubieran sido posibles".

La entrega de la distinción se ha realizado en el marco del 48º Congreso Nacional de SEMERGEN, que tiene lugar estos días en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela.

SEMERGEN nació hace ya más de 50 años ligada precisamente a la medicina rural. Reconocer hoy ese origen es también reconocer el presente y el futuro de la Atención Primaria.

La doctora Borraz realizó su residencia en la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria (UDOMFyC) del sector sanitario Zaragoza II entre 2005-2009, siendo la primera promoción que hizo la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria de cuatro años. Después, ha desarrollado su labor asistencial en distintas zonas básicas del sector sanitario de Alcañiz.

Médica de familia de vocación rural, Pilar Borraz ha querido recibir esta distinción desde el compromiso, la entrega, la responsabilidad y la vocación que, ha afirmado, son los pilares de esta profesión: "Recibo este emblema de oro con enorme humildad y con profundo sentido de la responsabilidad. Es un reconocimiento que no entiendo como individual, sino como colectivo, de todos los que trabajamos cada día en Atención Primaria".

Además, ha agradecido el ejemplo de su padre como médico rural, en el que siempre se ha reflejado, resaltando lo siguiente: "De él aprendí la entrega, el compromiso y la vocación de estar siempre al lado del paciente. Él me enseñó el camino". En ese sentido, ha añadido que "SEMERGEN nació hace más de 50 años de la mano de la medicina rural y sigue siendo mi casa científica. Siento una pasión profunda por la medicina rural y por Teruel, por mi tierra. Es donde todo cobra sentido: acompañar y cuidar. Seguiré trabajando con la misma entrega de siempre, al servicio de nuestra profesión y de nuestros pacientes".

Por su parte, Ramon Boria es Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza en 1989. También se formó como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Es funcionario de carrera del cuerpo de Médicos Clase Atención Primaria de la Diputación General de Aragón. Actualmente con destino definitivo en el EAP Santo Grial de Huesca.

Boria ha querido responder a este reconocimiento poniendo en valor el trabajo que día a día realiza la sociedad científica SEMERGEN para todos los médicos de Atención Primaria de nuestra comunidad autónoma, de Aragón. "La participación en comisiones, los grupos de trabajo, las actividades de formación, formación de residentes y estudiantes de grado son valiosísimas para el colectivo", ha dicho.

También ha asegurado que "estamos en momentos convulsos y de incertidumbre en nuestro sistema sanitario y por ello la formación continuada y la dinamización docente es fundamental".

Con esta distinción, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria reconoce una trayectoria marcada por el compromiso con la Medicina de Familia y la defensa de una Atención Primaria fuerte, cercana y enraizada en el territorio.