La plantilla de la Policía Local de Zaragoza aumenta con 47 nuevos agentes en la Academia - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la Policía Local de Zaragoza continúa creciendo con la incorporación de una nueva promoción formada por 47 hombres y mujeres que han ingresado en la Academia, donde iniciarán un periodo de formación de ocho meses antes de convertirse plenamente en agentes del cuerpo policial de la ciudad.

El consejero municipal de Presidencia y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha dado la bienvenida a los futuros policías en un acto celebrado en el Cuartel de La Paz, donde ha destacado que esta nueva incorporación supone un paso más en la apuesta del Gobierno municipal por reforzar la plantilla de la Policía Local y seguir mejorando la seguridad y la calidad de vida de los zaragozanos.

"Hoy es un día de orgullo para esta ciudad", ha señalado Lorén, quien ha elogiado la vocación de servicio público de los nuevos agentes y la responsabilidad que asumirán una vez finalicen su formación para velar por la seguridad de los ciudadanos y por la convivencia en las calles de Zaragoza.

CIFRAS DE PLANTILLA QUE NO SE VEÍAN DESDE LA EXPO

La llegada de los 47 nuevos agentes permite continuar con el proceso de fortalecimiento de la Policía Local emprendido durante el Gobierno de la alcaldesa Natalia Chueca hasta alcanzar cifras que no se veían en Zaragoza desde la Expo de 2008.

Lorén ha contrapuesto este esfuerzo con la situación vivida durante años anteriores, recordando que "entre 2007 y 2018 no se incorporó ni un solo agente a la Policía Local". "Frente a aquella situación --ha comparado-- el Ayuntamiento mantiene ahora una apuesta decidida tanto por incrementar los recursos humanos como por proporcionarles los medios materiales necesarios para desarrollar su trabajo con las máximas garantías".

Aunque la seguridad ciudadana no constituye una competencia estrictamente municipal, Lorén ha destacado que los policías locales se encuentran diariamente "en primera línea", siendo en numerosas ocasiones los primeros efectivos en llegar ante una emergencia y quienes prestan la primera atención y protección a los vecinos.

El crecimiento de la plantilla forma parte de una estrategia más amplia del Ayuntamiento de Zaragoza para reforzar la seguridad en la ciudad. El presupuesto contempla más de 6 millones de euros de inversión en seguridad, destinados tanto a aumentar los medios humanos como a modernizar y ampliar los recursos disponibles para la Policía Local.

Esta inversión se traduce en más agentes en las calles, la ampliación de la red de cámaras de videovigilancia y la puesta en marcha de nuevos cuarteles. Entre ellos se encuentra el nuevo cuartel del parque Bruil, que, según ha avanzado Lorén, estará operativo antes de las próximas fiestas del Pilar.

"Todo ello tiene un objetivo claro: dar más seguridad, más cercanía y, en definitiva, más calidad de vida a los vecinos de Zaragoza", ha señalado el consejero, quien ha reafirmado la voluntad del Gobierno municipal de que Zaragoza siga siendo una ciudad segura.

UNA PROMOCIÓN JOVEN Y CON VOCACIÓN DE FUTURO

Los 47 integrantes de esta nueva promoción tienen una media de edad de 29 años, lo que permite avanzar en el relevo generacional de la Policía Local.

Además, ocho de los nuevos integrantes proceden de otros cuerpos policiales, una circunstancia que, para Lorén, demuestra el atractivo que mantiene la Policía Local de Zaragoza como proyecto profesional y de futuro.

Ha cerrado su intervención trasladando un mensaje de responsabilidad a los futuros agentes ante la etapa que comienzan. Tras superar los próximos meses de preparación, serán quienes vistan el uniforme y desempeñen su labor diaria en las calles de Zaragoza.

"Zaragoza confía en vosotros y en que, con vuestra preparación, vocación y esfuerzo, contribuiréis a mejorar la vida de todos", ha concluido Lorén.