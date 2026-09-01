La plaza José María Forqué de Zaragoza estrena este domingo un nuevo mercado de flores y mascotas

Presentación del Mercado de Flores y Mascotas. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza estrena este domingo, 6 de septiembre, el nuevo Mercado de Flores y Mascotas 'El Jardín del Gancho', que se instalará en la plaza José María Forqué, en el barrio de Zamoray-Pignatelli, y se repetirá los domingos 4 de octubre y 8 de noviembre, de 11.00 a 15.00 horas, como proyecto piloto para revitalizar esta zona de la ciudad.

"Es un piloto que queremos utilizar para probar, para mejorar lo que sea necesario y para demostrar con resultados que tiene sentido que aquí en esta plaza se realice esta actividad y que a partir de la primavera del año que viene podamos decir que se consolida y se queda", ha apuntado el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, quien ha presentado los detalles de este mercado, que nace de "escuchar a los vecinos".

A ello ha sumado que este evento también satisface las necesidades de asociaciones de floristas, que necesitan espacios para promocionar su producto más allá del Zaragoza Florece, y de las protectoras de animales. Estos tres primeros domingos servirán como proyecto piloto y, si obtiene buenos resultados, se quedará a partir de la primavera de 2027.

Habrá una veintena de puestos, gran parte de ellos ocupados por la Asociación de Floristas, que se irán intercambiando cada domingo, junto a las protectoras de animales y empresas dedicadas a vender productos para mascota. Se instalarán también artistas para ofrecer "una oferta más diversa, diferente y que atraiga al público", ha indicado Gimeno.

El consejero ha destacado que este Mercado de Flores y Mascotas es "una experiencia pensada para las familias" y que incluirá otras actividades, como DJs, muestras artísticas o partidas rápidas de ajedrez.

INSPIRADA EN OTRAS CIUDADES EUROPEAS

El objetivo es que la plaza José María Forqué se convierta "en un punto de encuentro" como ocurre en otras ciudades de Europa, en las que "la gente sale y ocupa sus plazas con actividades". "Los mercados de flores, de artistas están consolidados en grandes ciudades europeas y Zaragoza, que aspiramos a ser un referente a nivel europeo, no podía ser menos", ha apostillado.

Para lograr esa atmósfera acogedora que invita a quedarse, el recinto contará con un diseño cuidado al detalle, fusionando una estética artesanal a través de puestos de madera de inspiración tradicional, con una abundante decoración natural protagonizada por elementos vegetales, sombrillas y textiles en tonos neutros.

Todo ello se vertebrará bajo un diseño plenamente accesible, con una distribución pensada para generar un recorrido fluido que favorezca el paseo y la interacción continua entre visitantes y expositores.

Un pilar fundamental de este proyecto es su integración total del universo de los animales de compañía. Así, se dedicará una zona exclusiva y segura que contará con expositores especializados en alimentación, accesorios, productos artesanales y bienestar animal, incluyendo también áreas de descanso y puntos de agua. Además, estarán presentes protectoras que venderán productos para recoger fondos.

Del mismo modo, el Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) tendrá su stand en el mercado porque "es importante que la gente sepa que ya existe una potencial mascota" en estas instalaciones, ha señalado Gimeno, quien ha confiado en que ello sirva también para que puedan surgir "nuevas oportunidades" para estos animales.