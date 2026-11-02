El plazo para proponer cursos de la 43ª edición de la Universidad de Verano de Teruel, abierto hasta el 4 de diciembre

TERUEL 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Verano de Teruel ha abierto, hasta el 4 de diciembre, el plazo para la presentación de propuestas de cursos de su 43 edición, ha informado la institución.

La UVT se configura como un programa de actividades de la Fundación Universitaria 'Antonio Gargallo' que ofrece una amplia variedad de actividades formativas a través de cursos, seminarios, talleres o reuniones científicas desarrolladas durante todo el año, aunque preferentemente en el periodo estival.

"La UVT quiere ser una parte sustancial de la actividad estival de la Universidad de Zaragoza, siendo esta vinculación compatible con una clara vocación de universalidad, que permita también programar actividades en colaboración con otras universidades o con otras instancias no universitarias de reconocido prestigio, desde el punto de vista social y académico", han señalado.

"Es el caso de determinadas actividades formativas vinculadas a instituciones públicas o privadas. La oferta de la UVT se caracteriza por su amplitud y pluralidad, tanto en temas como en planteamientos metodológicos, con el objetivo de atender a públicos diversos y fomentar el intercambio de ideas".

La programación de la Universidad de Verano de Teruel acogerá cursos, talleres y reuniones científicas en sus diversos formatos. Las características especiales de estas últimas se abordarán con flexibilidad y previo acuerdo de la Comisión Académica de la Fundación.

Las propuestas de actividades se remitirán en formato digital a la siguiente dirección de correo electrónico: 'unverter@unizar.es'. La versión digital de los impresos normalizados para formular la propuesta se puede encontrar en 'https://fantoniogargallo.unizar.es/'.

Se deben enviar el formulario con la propuesta normalizada y el documento con información sobre el programa y el profesorado, en el que podrá añadirse cualquier información complementaria pertinente para explicar mejor la propuesta.

Las actividades podrán programarse para cualquier mes del año, si bien el período preferente serán los meses de junio, julio y septiembre. Se recomienda que las actividades tengan una duración de 20 o 30 horas. Excepcionalmente, pueden autorizarse actividades de 40 horas siempre que incluyan trabajo de campo u otras características muy específicas que lo justifiquen. Sin perjuicio de lo expuesto, también podrán desarrollarse actividades de una sola jornada.

La unidad de docencia básica es el módulo, que podrá cubrirse con dos horas de clase, una conferencia1 o una mesa redonda. Con el fin de optimizar la presencia del profesorado participante, es deseable que cada docente imparta al menos dos módulos. La dirección de la Fundación, en interés de la proyección social de la institución, podrá considerar cualquier módulo como conferencia pública.

Los cursos podrán ser grabados en vídeo siempre que medie el consentimiento previo y expreso de cada una de las personas que participen en ellos. El número mínimo de personas matriculadas necesario para realizar una actividad programada será decidido por la dirección de la Fundación, considerando la naturaleza de la misma y su viabilidad académica y económica.

La viabilidad económica de las propuestas puede facilitarse con la participación de entidades patrocinadoras y colaboradoras propias de lasactividades. En aquellos cursos en los que, a instancias de su dirección, sea preciso fijar un número máximo de personas matriculadas, se deberá indicar en la propuesta presentada. El precio de la matrícula de las actividades lo establecerá la dirección de la Fundación de acuerdo con el presupuesto y las características de las mismas.

Los órganos competentes de la Fundación Universitaria 'Antonio Gargallo' evaluarán las solicitudes y elevarán la correspondiente propuesta en función de criterios como la naturaleza, interés y actualidad del tema; la cualificación y adecuación del profesorado en relación con el curso; el planteamiento metodológico que facilite la participación y el equilibrio entre teoría y práctica; la presencia de personas o entidades patrocinadoras o colaboradoras y la viabilidad económica del curso.

REUNIONES CIENTÍFICAS

La Universidad de Verano queda abierta al desarrollo de reuniones científicas, en cualquiera de sus formatos, cuyas características especiales quedan al margen de los cursos ordinarios y serán previamente acordadas con la dirección de la Fundación.

Aquellos cursos que estén dirigidos, o puedan interesar, al profesorado no universitario, deberán atenerse, en su formulación, a lo dispuesto en la orden EDC/579/2019, de 7 de mayo, por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado no universitario.

Entre otras cuestiones, deberá contemplarse algún sistema de evaluación para el alumnado que desee el reconocimiento de la actividad y ajustarse la duración de la acción formativa a lo establecido en dicha orden.