El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda la adhesión al sistema Viogén

ZARAGOZA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha acordado este viernes la adhesión al sistema Viogén del Ministerio del Interior de lucha contra la violencia machista y dotar de más agentes a la Policía Local para este fin, al aprobar una moción del PSOE en este sentido, que han votado favorablemente todos los grupos excepto VOX.

Además, el Pleno ha condenado el asesinato machista cometido en la capital aragonesa --el pasado mes de mayo-- y todos los crímenes machistas; ha emplazado a colocar símbolos o placas en memoria de las mujeres asesinadas en la ciudad e incrementar la sensibilización contra la violencia machista, incluyendo las formas ocultas, como la violencia vicaria.

Ha defendido la iniciativa la portavoz del PSOE, Lola Ranera, quien ha afirmado que el Ayuntamiento "debe defender a todos sus vecinos, sobre todo a los más vulnerables", manifestando: "La violencia machista es la mayor lacra del siglo XXI".

Ranera ha recordado que desde 2003 han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas 1.101 mujeres, 31 de ellas en Aragón, de ahí "el necesario apoyo de todas las fuerzas políticas para acabar con todo ello", instando a "redoblar esfuerzos", más cuando "no existen matices en violencia de género porque se mata a las mujeres por ser mujeres".

La edil socialista ha rechazado el negacionismo y ha animado a revisar las herramientas de protección de las víctimas y analizar la situación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También ha pedido que se elimine la palabra "intrafamiliar" en los próximos presupuestos municipales, extremo que ha sido rechazado.

GRANITO DE ARENA

El alcalde, Jorge Azcón, ha dejado claro que "el Ayuntamiento va a condenar la violencia machista cada vez que se cometa un atentado de violencia de género", lo que ha confiado en que se lleve a cabo por unanimidad para que el Consistorio aporte su "granito de arena" contra esta lacra.

Ha dado por seguro que el Ayuntamiento se incorporará al sistema Viogén, lo que "son hechos, no palabras", recordando que fue creado en 2007 y que Zaragoza es la única gran ciudad de España que todavía no se ha incorporado. Ha pedido al Gobierno de Aragón y el Ejecutivo central a dotar al Consistorio de la dotación económica necesaria para aumentar la plantilla de la Policía Local e intensificar su formación para facilitar la incorporación al sistema Viogén.

La concejal de VOX, Carmen Rouco, ha exigido que los condenados por estos delitos cumplan sus penas de forma íntegra y los reincidentes "no salgan de prisión", tras lo que ha manifestado que "la violencia no tiene género, no tiene sexo, y los culpables merecen la persecución y el rechazo". Ha dicho que VOX "no compra" el discurso de la violencia estructural ni el de la violencia vicaria.

La representante de Podemos, Amparo Bella, ha alertado contra "el repunte de feminicidios", que constituyen "un atentado contra los derechos humanos". Ha apuntado que en Zaragoza hay 11 policías locales para cada 550 mujeres víctimas de violencia de género, "muy pocos", y ha abogado por "reforzar" este Cuerpo.

También ha indicado que han muerto más mujeres por violencia de género que por terrorismo en España y ha aseverado que "banalizar el mal es restar importancia al racismo, la violencia, el sexismo", lo que "construye totalitarismos, fascismos".

La edil de ZeC, Luisa Broto, ha asegurado que "hay una violencia estructural" y ha expresado sus condolencias por el asesinato de una mujer en Barbastro (Huesca) a manos de su expareja el jueves pasado, tras lo que ha lamentado que en el Pleno del pasado miércoles no se debatiera una moción de urgencia.

Desde Cs, María Antoñanzas ha propuesto "dar ejemplo" y ha celebrado la incorporación de la Policía Local de Zaragoza al sistema Viogén, criticando que los socialistas "no dieron un solo paso adelante" en esta materia.

En representación del PP, Patricia Cavero ha dicho que la lucha contra la violencia de género es una prioridad para el Gobierno local y ha lamentado la "inacción" de los socialistas, tras lo que ha apostado por incrementar la oferta de plazas de Policía Local este año.

COLECTIVOS SOCIALES

En representación de UGT y CCOO, Sonia García ha condenado el asesinato machista de Barbastro, ha instado al Ayuntamiento a priorizar la lucha contra la violencia de género, recalcando que "el machismo mata".

Natalia Morlas, de Somos Más, ha alertado contra "el rearme del patriarcado", subrayando que la violencia machista "es un problema social y político que afecta a toda la ciudadanía" y recomendando dar respuestas "globales" y aplicar la "tolerancia cero".

Pilar Larriba, de la Asociación Las Aguadoras, ha afirmado que hay una lucha entre "las personas que condenan la violencia y los que prefieren olvidar el dolor de las víctimas para plantear un discurso falso, machista, misógino, violento y discriminador".