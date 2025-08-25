El Pleno de la DPZ guarda un minuto de silencio en memoria de Javier Lambán

El Pleno de la DPZ durante el minuto de silencio en memoria del expresidente de la institución provincial y del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto. - DANIEL MARZO

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha guardado este lunes un minuto de silencio en memoria de Javier Lambán, que presidió la institución durante 12 años entre 1999 y 2011.

El homenaje se ha rendido en la primera sesión plenaria tras el fallecimiento el pasado 15 de agosto del que también fuera presidente de Aragón y secretario general del PSOE Aragón y ha concluido con un sentido aplauso de toda la corporación y el público asistente.