Podemos asegura que el Caivis de Zaragoza no cumple la ley y deja desprotegidas a las víctimas de violencia sexual

La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea, ha alertado de que el Centro de Atención Integral de Víctimas de Violencia Sexual (Caivis) de Zaragoza "no cumple la ley" y deja "desprotegidas" a las víctimas.

Goikoetxea ha asegurado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, que el Caivis de Zaragoza "no presta atención continuada, cierra los fines de semana y carece de recursos humanos suficientes, tal y como vienen alertando el movimiento feminista aragonés y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional".

Acompañada por la eurodiputada de Podemos, Isa Serra, la candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón ha observado que el funcionamiento actual del Centro de Crisis de Zaragoza "vulnera lo establecido en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que obliga a las comunidades autónomas a garantizar una atención ininterrumpida, especializada y accesible las 24 horas del día, todos los días del año".

Esta situación, ha dicho María Goikoetxea, ha sido documentada por Amnistía Internacional en su informe publicado en noviembre, donde se recogen testimonios que evidencian retrasos en la atención, falta de personal especializado y ausencia de acompañamiento integral.

Entre ellos, ha citado la candidata de Podemos-Alianza Verde, el caso de una menor de 12 años que, tras acudir al centro derivada por otra entidad, no recibió atención inmediata, fue citada días después y quedó meses sin seguimiento psicológico, según relató su madre a la organización.

ATENCIÓN 24 HORAS

El pasado 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional contra las Violencias Machistas, el movimiento 8M Zaragoza denunció también públicamente que el centro no garantiza la atención 24 horas, incumpliendo de manera flagrante la normativa estatal y dejando a las víctimas sin recursos en los momentos de mayor vulnerabilidad, han recalcado desde Podemos-Alianza Verde.

"Aquí vemos lo poco que le importan los derechos de las mujeres al señor Azcón, que tiene un centro de crisis 24 horas que no abre las 24 horas, en el que además hay que pedir cita previa y que no garantiza la protección integral. Vemos como las profesionales son insuficientes y consideramos que esto es inaceptable", ha apostillado María Goikoetxea.

"Las políticas frente a la violencia sexual son fundamentales para que las mujeres vivamos en una sociedad libre, con seguridad y con todos nuestros derechos garantizados", ha afirmado Isa Serra, que trabajó durante la pasada legislatura en el gabinete del Ministerio de Igualdad que, con Irene Montero al frente, aprobó la ley que obliga a la creación de estos centros de crisis.

Desde Podemos Aragón señalan que este incumplimiento no es un problema puntual ni técnico, sino el resultado de una falta de voluntad política del Gobierno de Aragón en manos del Partido Popular, que ha puesto en marcha los centros de crisis para cumplir el expediente, sin dotarlos de los medios humanos y materiales necesarios.

Desde la formación morada, han explicado que la violencia sexual no entiende de horarios ni de fines de semana y que, por eso, tener un centro de atención que dice ser 24 horas, pero que está cerrado, es una forma de violencia institucional.

"Aunque las trabajadoras están haciendo un trabajo fundamental, no hay suficientes para atender a todas las mujeres que pueden sufrir una agresión perfectamente por la noche, como es obvio, y que llaman a un centro como este y no les atiende nadie o no les recibe nadie", ha continuado Isa Serra.

Podemos ha reiterado su compromiso recogido en su programa electoral de garantizar el funcionamiento efectivo de los centros de crisis de atención a víctimas de violencia sexual en todo Aragón: "El feminismo siempre ha sido una punta de lanza para Podemos-Alianza Verde y, desde luego, lo que nosotros vamos a hacer es ofrecer ese servicio 24 horas todos los días del año, con los perfiles profesionales necesarios y que, además, este sea un centro de referencia en la prevención de la violencia sexual", ha asegurado la candidata.

LLAMAMIENTO AL VOTO FEMINISTA

Por último, Isa Serra ha animado a todas las mujeres de Aragón a votar a Podemos-Alianza Verde en estas elecciones y a confiar en una candidata feminista, como es María Goikoetxea.

"Esta es una candidatura que defiende los derechos de las mujeres, no solamente cuando hablamos de violencias sexuales, sino también en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la defensa de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, pero también en la garantía del derecho a la vivienda frente a lo que hace el Partido Popular, que es trabajar y gobernar para los fondos buitre", ha concluido.

